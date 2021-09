El PP pide en las Cortes de CLM medios y recursos adecuados para los abogados del turno de oficio, que garantizan la asistencia jurídica gratuita

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 09 de septiembre de 2021 , 20:46h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La diputada del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Gema Guerrero, ha mostrado hoy todo el apoyo del PP a los abogados del turno de oficio y a sus reivindicaciones, remarcando que “los poderes públicos deben dotar de medios y recursos adecuados a quienes ejercen en el ámbito del turno de oficio y garantizan la asistencia jurídica gratuita”.



Así lo ha declarado en el Pleno de las Cortes regionales, durante el debate de una Proposición no de Ley (PNL) relativa a las condiciones de trabajo de los abogados del turno de oficio. “Agradecemos que se traiga esta PNL, que sigue de plena actualidad más de un año y medio después de presentarse, pues los problemas y demandas de los abogados del turno de oficio siguen sin resolverse”, ha asegurado.



Guerrero ha recordado que el PP ha escuchado desde el primer momento sus reclamaciones y ha apoyado sus movilizaciones cuando estuvieron 4 meses sin cobrar, pero ha advertido que los problemas no se han solucionado ya que “el gobierno de Sánchez no los escucha, les sigue pagando tarde, no les paga todos los servicios que realizan y les paga poco”.



“Es lógico y justo lo que piden, elevar los baremos para recibir unas retribuciones justas y cobrar por todos y cada uno de los servicios que se hayan prestado. Y por ello, es urgente y necesario tomar decisiones, actuar y acabar con el cansancio vital que tienen los abogados del turno de oficio, para que se pueda seguir prestando el derecho de la asistencia jurídica gratuita, derecho fundamental recogido en la Constitución y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”, ha recordado.



La parlamentaria popular ha resaltado que “los abogados del turno de oficio trabajan para el Estado, para así garantizar el derecho de asistencia gratuita a las personas que no tienen recursos económicos y, por tanto, el Estado debe cumplir su parte: pagarles pronto, pagarles una cantidad digna y pagarles por todos y cada uno de los conceptos de los servicios que presten y no como ocurre actualmente”.



“Es necesario atender las demandas de los abogados del turno de oficio, para así garantizar el derecho a la asistencia jurídica gratuita a quienes no dispongan de recursos suficientes y garantizar la efectividad del acceso a la justicia”, ha subrayado Guerrero, quien ha opinado que, “sin embargo, está ocurriendo todo lo contrario, a pesar de toda la importancia de esta función social”.