Pareja vivió con emoción y responsabilidad el Día de la Virgen de los Remedios

jueves 09 de septiembre de 2021 , 08:06h

Pareja celebró ayer su día grande con responsabilidad, con alegría, con la fe en que lo peor de la pandemia ya ha pasado y con la confianza en que el año que viene será inolvidable para los parejanos y los visitantes.

De común acuerdo con las peñas, y entendiendo que la mejor forma de querer a Pareja es cuidar a su gente, se honró a la patrona de Pareja, la Virgen de los Remedios, ayer, día 8, con una Misa que fue televisada y retransmitida en internet en los canales municipales, Facebook y YouTuBe, así como por Canal Guadalajara Media. Pero es que además Pareja, a lo largo de todo el verano, está tenido una actitud ejemplar y responsable ante la pandemia, que se ha mantenido en todos los programas culturales que se han ido convocando en cada una de las pedanías -Casasana y Cereceda- y ahora en el de Pareja, con epígrafes hasta el próximo día 11 de septiembre.

En la noche del día 8, sonó un impresionante tributo a uno de los grupos clásicos del rock y del pop español, como es El Canto del Loco. De forma previa, Pareja, también y especialmente en tiempo de pandemia, quiso mostrar su talante solidario, aunque este año no se haya podido celebrar la tradicional paella solidaria parejana. con una gran amiga del pueblo, como es Nati Baldominos, cabeza visible de la organización sin ánimo de lucro Mi Voz por Tu Sonrisa.

Así, en la noche del día 7 de septiembre, tenía lugar un concierto solidario destinado a niños con dificultades a cargo de Nati Baldominos. La ONG comienza un nuevo proyecto y estrena sede. El próximo 1 de octubre comenzarán a acudir niños con problemas, con la seguridad de que, a través de distintas terapias que van a recibir allí, musicoterapia, danzaterapia u otras, sus casos mejorarán. “Pareja es un pueblo especial. Cada vez que les he solicitado ayuda, me la han prestado. Nos entregaron la recaudación de su paella solidaria en su última edición, por ejemplo. A la Virgen de los Remedios le tengo muchísima fe. Siempre me ha ayudado. Y sobre los parejanos, sólo puedo decir algo tan simple, pero tan profundo, como que los quiero, y me quieren”, decía en Pareja Nati Baldominos ayer. La popular cantante guadalajareña señalaba que “el concierto fue espectacular, un momento especial”, y declaraba que, una vez más “agradezco su apoyo al Ayuntamiento, puesto que nada más proponérselo, nos confirmaron que podíamos contar con ellos”.

En el mes de agosto, el Ayuntamiento de Pareja ha reconocido y entregado placas a los héroes locales de la pandemia: a los sanitarios, a quienes confeccionaron mascarillas, a los agricultores que desinfectaron calles con sus tractores, a la farmacia y a las urbanizaciones. En el día de la Virgen de los Remedios, el alcalde de Pareja, Javier del Río, en nombre del pueblo, entregó la última de estas placas a la Guardia Civil, “por su trayectoria, por su actitud durante toda la pandemia, por cuidarnos, por vigilar por el cumplimiento de las normas sanitarias y de la ley, guardando nuestros pueblos, ciudades y nuestro campo, y en concreto, guardando a Pareja”.

Emoción a flor de piel, ante la imagen de la patrona

Como ya ocurriera el año pasado, la emoción del día de la Virgen de los Remedios se sentía en cada rincón de Pareja. Al filo de las doce y media de la mañana, sonaban las campanas de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Bellísima, la imagen, original de los años 50, lucía preciosa, a la derecha del altar. El párroco local, Javier Lucía, y voluntarias de la hermandad lo habían dispuesto todo para que mantener el control del aforo. La Iglesia de Pareja se llenó hasta el límite permitido.

La ceremonia la ofició el propio Javier Lucía, párroco de Pareja, y la concelebró con él, pronunciando la homilía, el párroco de Sacecorbo, Juan Ángel Torres González. Acompañando musicalmente la misa ha estado el Coro Emmanuel (violín, guitarra y voces), entre las que volvía a sobresalir la de Nati Baldominos, y la de Miguel Sánchez. Los dos hicieron llorar a los parejanos.

Participaron de la ceremonia religiosa el propio Javier del Río, y la concejala María Tierraseca, haciendo las correspondientes lecturas bíblicas, y también los niños y niñas de Pareja, haciendo las ofrendas. Además, han estado presentes en la celebración los concejales Ricardo Fernández, María Tierraseca, Inocente del Río, Marisol Blánquez, y el juez de Paz de Pareja, Salvador Ortiz, quien además portaba la insignia de la Hermandad de la Virgen de los Remedios, y los representantes de la Guardia Civil, que luego recibieron su placa en la plaza de la Constitución.

Hoy, jueves, se va a celebrar una nueva misa, en honor a la Virgen de los Remedios, y por la noche, sonará un nuevo tributo, esta vez a los populares Mecano. En el fin de semana se esperan dos grandes acontecimientos taurinos: una corrida de toros con Sánchez Vara como protagonista principal, torero de Pareja, en un mano a mano con francés El Audureño (viernes, 10 de septiembre), y una de las semifinales del IV Certamen 'Guadalajara Busca Torero' (sábado 11), y diversos contenidos para los más pequeños.

El alcalde de Pareja, Javier del Río, traslada a los parejanos su agradecimiento, una vez más, “por su actitud responsable durante toda la pandemia”, y les pide “un nuevo esfuerzo para superarla entre todos, como hasta ahora, en la certeza de que la verdadera normalidad, la normalidad de siempre, está cada vez más cerca gracias a ese esfuerzo de jóvenes y mayores”.