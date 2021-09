SE BUSCA por las calles de Palencia una boa constrictor de más de dos metros que se ha escapado

jueves 09 de septiembre de 2021 , 07:55h

Agentes de la Policía Local de Palencia y efectivos de Bomberos de la ciudad siguen buscando a una boa constrictor imperator de más de dos metros de longitud y seis kilogramos de peso que se escapó hace ya un día -el aviso por parte del propio dueño de la boa se recibió en torno a las 12.17 horas de ayer- de su terrario ubicado en un domicilio de la calle Lope de Vega de la capital palentina.



Tanto agentes como bomberos peinaron el tejado, que al parecer fue el último lugar en el que se vio al reptil, y las zonas aledañas del bloque de viviendas, ayudados por el camión escala, así como los alrededores susceptibles de poderse encontrar la boa, aunque dichas labores no dieron sus frutos y el animal todavía sigue sin aparecer.



Los agentes han identificado al propietario del animal y han comprobado que poseía toda la documentación en regla para su posesión. Se trata de un ejemplar que no es venenoso, y que convivía con su propietario en un espacio habilitado para simular su hábitat natural para crear el ambiente ideal para un reptil.



Según informan en sus páginas, tanto Norte de Castilla en su edición de Palencia como Diario Palentino, los bomberos de la capital acudieron hasta el lugar con un camión-autoescala, ya que la última vez que se vio al reptil fue en el tejado del inmueble. Buscaron al ofidio también en lasbajantes de agua, ancantarillas de la zona e incluso las farolas de luz, sin lograr encontrar al animal



Hasta el lugar del suceso acudieron también profesionales del cuerpo policial municipal adscritos al servicio de Medio Ambiente para ayudar búsqueda del reptil, Prolongándose estas labores hasta pasadas las 14,30 horas del mediodía de ayer, sin que el animal fuera localizado.



Por los datos aportados, el propietario del animal exótico tiene toda la documentación en regla y acreditada. Un ejemplar que no es venenoso, y que convivía con su propietario en un terrario habilitado para simular su hábitat natural para crear el ambiente ideal para un reptil.



Las boas pueden llegar a medir hasta cuatro metros y pesan más de 45 kilogramos, aunque en el caso de la imperator, suelen ser más pequeñas. Sus mandíbulas tienen una hilera de dientecillos ganchudos para atrapar y sujetar a su presa mientras la rodean con su musculoso cuerpo y aprietan hasta sofocarla.



Las boas se alimentan de prácticamente cualquier animal que consigan atrapar, como aves, monos y jabalíes. Sus mandíbulas se pueden estirar ampliamente para tragar presas grandes de una sola pieza.