Los concursos de acreedores en hostelería crecen un 225% hasta el mes de agosto

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 04 de septiembre de 2021 , 12:59h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Los concursos de acreedores en el sector de la hostelería han crecido un 225 % entre enero y agosto, según el estudio sobre concursos y disoluciones realizado por Informa D&B, compañía filial de CESCE, y publicado este viernes.



Los datos de D&B indican que en los ocho primeros meses del año se registraron 3.941 concursos y 18.720 disoluciones, lo que representa un aumento del 58 % en el número de concursos y del 29 % en la disoluciones respecto del mismo periodo del año anterior.



No obstante, desde Informa D&B señalan que en 2020, debido al estado de alarma, se redujo el número de procesos.



En el mes de agosto se registraron 139 concursos, la cifra más baja del año y un 38 % inferior a la del mismo mes en 2020; las disoluciones crecieron un 8 %, aunque los 1.561 procesos contabilizados son también el menor registro de este año.



Del total de concursos presentados en agosto, las microempresas concentraron algo más del 76 % (106), en tanto que un 22 % eran pequeñas empresas y un 1,5 % medianas.



Por lo que respecta a los concursos exprés, empresas que presentan al mismo tiempo el concurso y la extinción, cayó en agosto al 58 %, desde el 67 % que alcanzó en julio, porcentaje prácticamente igual al de agosto de 2020, el 59 %.



Desglosados los datos por comunidades autónomas, desde comienzos de año en todas las regiones crece la cifra de concursos, salvo en Ceuta, que no tiene, y Melilla, con 1.



Cataluña se sitúa en cabeza tanto en los ocho primeros meses con 1.117, un aumento del 74 %, como en el mes de agosto con 47, un 15 % menos; a continuación figuran Madrid, que llega a 802 en el acumulado, un 70 % más, y a 26 en el mes, y la Comunidad Valenciana, con 546, que sube un 46 %, y un 21 %, respectivamente.



En agosto, las únicas comunidades donde los concursos crecen respecto al mismo mes del año anterior son Extremadura y Cantabria, que registran un concurso cada una y no tuvieron ninguno el año pasado, y Baleares, con 3 frente a los 2 del 2020.