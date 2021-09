La UVI Móvil de Azuqueca de Henares en la provincia de Guadalajara también se ha quedado sin médico

viernes 03 de septiembre de 2021

UGT informa que nuevamente se deja una UVI Móvil de la región sin médico, el miércoles 1 de septiembre y por espacio de 24 horas, se dejó sin médico de emergencias a la UVI-Móvil de Azuqueca de Henares, correspondiente a la provincia de Guadalajara.



Concurre la circunstancia que mientras no había médico en dicho dispositivo, se necesitó hacer un traslado de un paciente grave del Hospital de Guadalajara al Hospital Ramón y Cajal de Madrid, con lo qué por espacio de 3 horas, de 17.00 h a 20.00 h dicho dispositivo no estuvo disponible para su zona de influencia.



Por parte de UGT no se duda de la capacidad resolutiva de los técnicos de emergencias sanitarias o del profesional de enfermería, que quedaron en la UVI Móvil de Azuqueca, sino todo lo contrario, como sus compañeros y representantes laborales que somos.



No estando en ningún caso dispuestos a obviar que dentro de la dotación de personal necesario que debe tener una Ambulancia de Soporte Vital Avanzado, más conocidas como UVI-Móvil debe haber un médico que reúna los requisitos indicados en el Decreto 66/2017, de 19 de septiembre, de la Certificación Técnico-Sanitaria del transporte sanitario por carretera, modificado por el Decreto 40/2019, de 7 de mayo, por tanto, deben contar con la presencia de un Médico de Emergencias, entre su tripulación.



Para UGT no es admisible por tanto la situación que por desgracia se está produciendo este verano de forma más habitual de lo que sería deseable, tras Torremocha o Almansa, ahora es Azuqueca la UVI Móvil que ha quedado sin médico.



Siendo también frecuente el requerimiento de profesionales para cubrir incidencias en estas localidades anteriormente mencionadas y otras bases como Cuenca, Ciudad Real o Tarancón.



La cercanía a centros de salud u hospitales de este tipo de dispositivos, no puede servir de excusa para infra dotar la presencia de los profesionales reglamentarios: un médico de emergencias, un enfermero/a y dos técnicos de emergencias sanitarias.



Desde UGT, se vuelve a solicitar al SESCAM la contratación de un grupo de profesionales ex profeso, para la cobertura de ausencias en el ámbito de la atención de emergencias sanitarias o urgencias extra hospitalarias en el ámbito de la atención primaria, que, percibiendo la oportuna retribución por guardia localizada, estén disponibles para la cobertura de este tipo de incidencias.



El pronto abordaje de cuestiones retributivas pendientes para estos profesionales, como la equiparación con enfermería en el cobro de la Atención Continuada A y la reanudación para el conjunto de profesionales del SESCAM de la región del sistema de Carrera Profesional sería también muy deseable.



Acompañado de la pronta resolución del concurso de traslados regional, la implementación de los sistemas de movilidad interna en el ámbito de la emergencia o la atención primaria, la resolución de los procesos selectivos, más el aumento de plazas estructurales, dado a la evidente falta de profesionales, mucho mayor en algunas categorías que en otras.



Para UGT la dotación para la provincia de Guadalajara de Soportes Vitales Avanzados con Enfermero (SVAE), en los que no va un médico; junto a la recuperación del vehículo para realizar traslados secundarios a otros hospitales de Madrid o Castilla la Mancha, sería una gran noticia, cuestiones que deben incluirse en los próximos pliegos de licitación del transporte sanitario terrestre en Castilla la Mancha, próximos a publicarse.