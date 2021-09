La visita de Pedro Sánchez a Guadalajara en la prensa nacional : Pitidos y abucheos, "Fuera, fuera, Mentiroso, Sinvergüenza..."

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 03 de septiembre de 2021 , 07:54h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido recibido este jueves con gritos y abucheos en su visita a Guadalajara. "¡Enterrador!" o "Fuera, fuera""¡mentiroso compulsivo!" son algunos de los calificativos que ha recibido el dirigente socialista, que ha sido recogido por varios medios de comunicación de ámbito nacional



Algo que se está convirtiendo ya en tradición cada vez que Sánchez abandona el Palacio de la Moncloa para participar en diversos actos de su Ejecutivo o del PSOE.



Pedro Sánchez continúa con su particular ‘vuelta a España’ que este jueves le ha llevado hasta Guadalajara.



Como es habitual en cada una de sus apariciones públicas, tal y como publica el digital OKDIARIO el presidente socialista no se ha librado de los abucheos: «¡Enterrador!», «¡mentiroso compulsivo!», son algunos de los gritos que ha escuchado Sánchez a su llegada al auditorio Centro San José de la ciudad. Sánchez había tratado de blindarse de las críticas, evitando el contacto con la calle e impidiendo incluso a los periodistas captar su llegada, "han cortado media Guadalajara, lo nunca visto" decían algunos de los vecinos de la capital alcarreña. Pero todas las cautelas y cortes de calles no ha evitado que varios ciudadanos hayan abroncado, pitado y abucheado a Pedro Sánchez a su paso por las calles de Guadalajara.



El motivo principal del acto era sacar pecho del 70% de inmunizados contra el Covid. Un porcentaje al que se llegó este miércoles, pero que, de acuerdo a su propia promesa, tendría que haberse cumplido ya el pasado 18 de agosto. Es decir, una promesa fracasada que Sánchez no ha dudado en ensalzar en su acto público.



El socialista ha aprovechado incluso su visita a este municipio, en el que reside Araceli Hidalgo -la primera española en recibir la vacuna contra el coronavirus el pasado mes de diciembre- para convertirla en la estrella del acto y hacerse la foto con ella. El jefe del Ejecutivo ha entrado al auditorio acompañado de la anciana, de 96 años, aplaudido por los altos cargos socialistas a nivel municipal, autonómico y nacional que llenaban el aforo. También ha dado la palabra a Carmen Carboné, la enfermera que le inoculó la vacuna en la residencia Los Olmos.



En su gira por España de los últimos meses, Sánchez sufre en primera persona el malestar general que existe con su gestión, a pesar de la propaganda que realiza el dirigente socialista en sus eventos. Ya son varios puntos del territorio nacional donde se han dirigido estos abucheos al presidente del Gobierno: Guadalajara, la Puerta del Sol de Madrid, Salamanca, Ceuta, Cáceres o la localidad madrileña de Alcalá de Henares, entre otros.