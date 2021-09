Podemos exige investigar a las concesionarias del nuevo Hospital Universitario de Toledo por las “cataratas” en el edificio

jueves 02 de septiembre de 2021

El Coordinador Autonómico de Podemos en Castilla-La Mancha, José Luis García Gascón, ha denunciado esta mañana ante los medios la “bochornosa situación vivida ayer en Toledo cuando, debido a las fuertes lluvias, se filtró un fuerte caudal de agua a través del techo del nuevo Hospital Universitario de Toledo”. Este edificio, recuerda, “ha costado a las arcas públicas más de 1800 millones de euros y fue inaugurado hace menos de un año pese a no estar todavía totalmente habilitado para cumplir su función”.



Para García Gascón, las “cataratas vistas ayer en el edificio son “una nueva página en la historia del engaño y la chapuza que ha supuesto la construcción del Hospital Universitario”, en el que considera que ha primado “la especulación y el reparto de comisiones por encima del interés de la ciudadanía”. “El PP y el PSOE siguen demostrando que no saben gestionar si no es para cultivar su red clientelar y garantizarse el favor de las grandes empresas a costa del dinero de todos”, ha denunciado.



En este sentido, García Gascón ha recordado la “calamitosa historia de este proyecto que ha tardado más de 14 años en ver la luz y que”, argumenta, “viendo el resultado es ya más que evidente que nos han engañado y nos han robado a manos llenas”. García Gascón ha señalado a los gobiernos de PP y PSOE que “entre dimes y diretes han ido regando con millones públicos a estudios, empresas y a las concesionarias OHL, Acciona y ACS”. “Es curioso como al final siempre salen las mismas familias, los mismos partidos y las mismas empresas”, ha lamentado.



Así, García Gascón ha pedido al gobierno de García-Page que “investigue a las empresas concesionarias y a los fondos internacionales que han comprado ahora su participación para especular con la sanidad pública”. “Necesitamos un cambio desde la raíz para limpiar nuestras instituciones del clientelismo y las corruptelas del aparato”, ha sentenciado.