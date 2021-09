Los comerciantes muestran su preocupación por los robos sucesivos que están sucediendo en Azuqueca de Henares

jueves 02 de septiembre de 2021

Desde la Asociación de Comerciantes, Empresarios y Profesionales de Azuqueca (ACEPA quieren transmitir su preocupación y malestar por la sucesión de robos que se están produciendo en Azuqueca en distintos comercios de la población, que causan, a parte de los consiguientes daños a los comerciantes y asociados y al resto de negocios de la localidad, una mala imagen con la inquietud propia de una población que está viéndose señalada por estos hechos.



Desde ACEPA instan al Ayuntamiento de Azuqueca dirigido por Jose Luis Blanco , a que refuerce las actuales medidas de seguridad, que a la vista de los hechos resultan insuficientes, y ponga las medidas oportunas junto con las fuerzas de seguridad, Policía Local , Guardia Civil y otros para que no se sigan produciendo estos hechos lamentables, que lastran al ya de por si dañado comercio de Azuqueca y generar una sensación de inseguridad, que no es buena ni para comerciantes, ni para los vecinos de Azuqueca de Henares.



Acepa, ofrece su colaboración al Consistorio, para conseguir entre todos, revertir esta indeseable situación.



Desde esta Asociación "pedimos a nuestros socios y comerciantes entereza en estos momentos y que no dejen de denunciar estos sucesos, que no por repetidos, deben ser asumidos".