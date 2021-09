La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) lamenta que la Junta de Page no haya reducido las ratios para este curso escolar 2021-2022

miércoles 01 de septiembre de 2021

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) lamenta que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no haya reducido las ratios para este curso escolar 2021-2022, lo que dificultará el cumplimiento de los protocolos Covid, además de que no ha procedido a aumentar la contratación de profesores.



CSIF considera excesivas las ratios actuales de 25 alumnos por aula en Educación Infantil y Primaria, 30 en Enseñanza Secundaria y 35 en Bachillerato. El presidente del Sector de Educación de CSIF Castilla-La Mancha, José Antonio Ranz, recuerda que “el pasado curso ya hubo problemas para cumplir con las medidas de seguridad, hubo falta de espacios y de docentes para hacer desdobles, sin olvidarnos del frío, que dificultó la ventilación natural”.



A ello se suma que la distancia de seguridad baja de 1,5 a 1,2 metros en 3º y 4º de Enseñanza Secundaria Obligatoria y en Bachillerato, etapas con las ratios más altas. “Existe mucho temor en la comunidad educativa en este inicio de curso por la variante delta, y en lugar de afianzar las medidas parece que vamos hacia atrás”, insiste Ranz.



CSIF considera que hay que extremar todas las medidas de prevención, mantener al personal de limpieza, gestionar de forma segura los espacios, dotar a los centros del material necesario y facilitar a todos los centros medidores de CO2 y purificadores; no en vano, el regreso a las aulas se va a hacer y mantener con las ventanas abiertas y con mascarillas.



Desde la Consejería de Educación se ha transmitido que todo va a continuar como el pasado curso. Para empezar, además de rebajar la distancia de seguridad, la contratación del personal de refuerzo hasta llegar a los pretendidos 3000 docentes se va a retrasar; si el pasado curso 800 efectivos asociados al programa Refuerza-T llegaron a las aulas a mediados de octubre, este curso no lo harán en diferentes programas (Prepara-T, Ilusiona-T y Titula-S) hasta después de Navidad.



Estos 800 profesores serán contratados a media jornada, y CSIF considera que muchos de ellos deberían contratarse a jornada completa dadas las necesidades de los centros. El pasado viernes se adjudicaron plazas para funcionarios en prácticas y para interinos, y casi el 30% de ellas eran a tiempo parcial en el cuerpo de Secundaria. “Corremos el riesgo, como el pasado curso, de quedarnos sin profesores en algunas especialidades como Matemáticas o Física y Química”, explica Ranz.



El regreso de los alumnos a los centros educativos comienza el día 9 de septiembre, “hasta entonces aún hay margen para mejorar y dotar a los centros de los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar una vuelta segura a las aulas”, concluye el responsable autonómico de Educación.