IFEMA celebrará cerca de 60 ferias, congresos y eventos hasta final de año

lunes 30 de agosto de 2021 , 20:39h

Septiembre será el mes de arranque de actividad para IFEMA MADRID, que se prepara para recuperar el calendario del último cuatrimestre de 2021, con la programación de alrededor de 60 ferias, congresos y eventos en sus recintos. Después de un largo periodo de limitación de la actividad por la crisis sanitaria, la institución acogerá tras el verano la organización de importantes eventos de referencia para cada uno de sus sectores económicos, que se celebrarán en un contexto seguro, y brindando grandes oportunidades de negocio a empresas y profesionales.



Eventos todos que cuentan con la referencia de las experiencias de éxito que han venido a abrir la brecha de la reactivación del sector ferial a escala internacional, liderada por IFEMA MADRID`, una de las pocas Organizaciones del mundo que apostó desde el mes de marzo por garantizar la seguridad en sus instalaciones para la celebración de eventos post COVID-19, de la envergadura de FITUR, ARCOmadrid, Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, Salón del Vehículo de Ocasión, Antik Passion o Estampa, entre otros.



Asi, IFEMA MADRID afronta un último cuatrimestre con la vuelta de importantes citas como las ferias Intergift, Bisutex y Madrid Joya, MOMAD, 100×100 Mascotas, Digicom, Promogif, Fruit Attraction, 1001 Bodas, Salón Gourmets, Salón Look, WATM Congress, Empack & Log y Advanced Manufacturing Madrid, TRAFIC, Farmaforum, Genera, Feriarte, Juvenalia, o las pasarelas MBFWMadrid y Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida, entre otras, incluso con la creación de nuevos proyectos feriales y congresuales que celebrarán su primera edición este año. Se incorporan como novedades citas como World Pandemics Forum, Madrid Cómic Pop Up o Vida Silver, además la vuelta del mayor espectáculo que se podrá ver en Madrid este otoño, HANGAR 52 Revolution, del Mago Yunke. Salones y eventos que se desarrollarán en un espacio seguro en el que estarán activas todas las medidas, protocolos y sistemas tecnológicos destinados a garantizar la seguridad de los asistentes.