Javier Cortés, con el glúteo abierto y a cara de perro con la de Victorino en Alcalá

sábado 28 de agosto de 2021 , 18:37h

El matador de toros madrileño Javier Cortés, que resultó herido ayer en Linares por un toro de Ana Romero, actuará esta tarde en Alcalá de Henares, como estaba previsto inicialmente, demostrando así el carácter indómito de los toreros. Cortés hará el paseíllo a las 20.30 horas con Rafaelillo y Román para despachar un encierro con presencia de Victorino Martín, en lo que será una tarde a cara de perro y que el madrileño encara con las carnes abiertas.



Afortunadamente, el pitón del cárdeno no causó tanto destrozo como se preveía en un principio, al ver a Cortés girar de manera muy fea sobre el pitón. La herida, de 12 centímetros de extensión junto al ano, no va a impedir, finalmente, que el madrileño cumpla con su compromiso de Alcalá hoy y, si no hay complicaciones, el de Colmenar Viejo mañana.



Javier se encuentra ya en Alcalá, después de que los médicos le realizasen las curas pertinentes esta mañana en el hospital, y ya en tierras madrileñas ha recibido la visita del doctor Enrique Crespo para examinar la herida y tomar las medidas de precaución necesarias para que pueda enfundarse el chispeante esta tarde.