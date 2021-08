LA PEOR CARA DEL PSOE : El Gobierno de Sánchez permite un año más la “humillación” a la Guardia Civil en Alsasua por el “Ospa Eguna”

sábado 28 de agosto de 2021 , 20:32h

La Fundación Villacisneros exige al ministro del Interior que impida este ataque: “Se lo debe a los 210 guardias civiles asesinados por la banda terrorista ETA”.



“El Gobierno no puede asistir impasible a la enésima convocatoria contra la presencia de la Guardia Civil en Navarra y en el País Vasco. Se lo debe a los 210 guardias civiles asesinados por la banda terrorista ETA”. De este modo comienza el mensaje que la Fundación Villacisneros dirige al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.



A través de un comunicado, recuerdan que un año más ha sido convocado en Alsasua el denominado “Ospa eguna”. A su juicio, no es más que “una serie de actos organizados por los amigos de la banda terrorista ETA para pedir la salida de la Guardia Civil del País Vasco y Navarra”. Asimismo, la Fundación Villacisneros insiste en que “si hace unos años era Oñate el punto de encuentro de los amigos de ETA para hostigar a la Guardia Civil y exigir entre insultos su salida del País Vasco, ahora Alsasua sigue la estela del odio”.



Por todo ello, consideran que es “obligación del Gobierno y de nuestro Estado de derecho no asistir impasibles ante esta vergüenza y tomar cartas en el asunto”. Señalan que el Gobierno instrumentos legales suficientes para impedir estos actos que suponen claramente una humillación para la Guardia Civil y especialmente para la memoria de los 210 guardias asesinados por la banda terrorista.



La crítica al ministro Marlaska es rotunda y le acusan de mirar hacia otro lado y olvidarse de cuál es su prioridad. “Acostumbrado a acercar terroristas, parece que ha olvidado que su primera obligación es defender al Instituto Armado y hacerlo especialmente donde es perseguido y despreciado”. Así, exigen que impida el “Ospa Eguna” de este año, ya que “son ya demasiados años de permisividad, los amigos de ETA lo notan y por eso se enseñorean de las calles ante la falta de reacción de quien debe impedirlo”.



Finalmente, la Fundación Villacisneros asegura que “si los amigos de la banda continúan viendo que se enfrentan a un Gobierno y una sociedad incapaz de pararles los pies”, se repetirán “vergüenzas” como el homenaje de Santuchu al etarra Almaraz el pasado martes o el previsto para Parot en Mondragón el 18 de Septiembre. Y si bien la sociedad debe decir ¡Basta ya!, considern que “necesitamos políticos que compartan este objetivo y lo demuestren con sus actos”.