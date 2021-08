Estrenos del 27 de agosto en Netflix, HBO, Amazon, Movistar+, Disney+ y más

viernes 27 de agosto de 2021 , 19:16h

Un viernes más, te traemos todos los estrenos de las principales plataformas de streaming para el fin de semana. 'Cruella' pasa a estar en abierto para todos los suscriptores de Disney+, aunque destacan otros títulos como 'Amigos pasajeros' o 'Alguien como él', de las casi 40 novedades que nos traen Netflix, HBO, Filmin, Amazon, Movistar+, Disney+ y Apple TV+.

Amazon Prime Video



'Fernando' T2 (viernes)

'Pete, The Cat: A Very Groovy Christmas' (viernes)

'UglyDolls: Extraordinariamente feos' (domingo)



Apple TV+



'See' T2 (viernes)



Disney+ (viernes)



'3 Bodas de Más'

'Agua para elefantes'

'Amigos pasajeros'

'Cruella'

'Misión a Marte'

'El laberinto del fauno'

'V3nganza'



Filmin



'4 días' (viernes)

'No Game, No Life Zero' (viernes)

'Princesita' (viernes)

'Promoción fantasma' (viernes)

'Lámpara oscura' (sábado)

'Solo nos queda bailar' (sábado)



HBO (viernes)



'Underworld: El despertar'

'Amor en polvo'

'Message Man'

'The Pelayos'

'Rendel'

'Scooby-Doo: La máscara del halcón azul'



Movistar+



'Wonder Woman 1984' (viernes)

'The Killers en concierto' (viernes)

'Burn' (sábado)

'Samsam' (domingo)



Netflix



'Alguien como él' (viernes)

'D.P. El cazadesertores' (viernes)

'King of Boys: The Return of the King' (viernes)

'Mi querido Arlo' T1 (viernes)

'No sé si cortarme las venas o dejármelas largas' (viernes)

'El olvido que seremos' (viernes)

'Pecados capitales' (viernes)

'Ride on Time' T3 (viernes)

'SAS: El ascenso del Cisne Negro' (viernes)

'Titletown High' (viernes)

'Aún así' T1 (domingo)

'El ingenio del amo de casa' (domingo)