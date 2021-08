Ampliar Foto : EDUARDO BONILLA

Lluvias y tormentas pondrán este martes en riesgo a nueve CCAA, entre ellas Castilla-La Mancha

lunes 23 de agosto de 2021

lunes 23 de agosto de 2021 , 20:08h

En concreto, el riesgo por altas temperaturas se ha activado en la zona de la provincia de Pontevedra bañada por el río Miño, donde se alcanzarán 34 o 35 grados centígrados (ºC) y en Orense, cerca del valle del mismo río, donde incluso llegarán a 36ºC. En la comunidad gallega además tendrán aviso por fenómenos costeros en La Coruña por viento del noroeste que soplará con fuerza 7 entre Finisterre y Sisargas y temporalmente entre Sisargas y Bares mar adentro.



No obstante, el fenómeno meteorológico adverso que motiva más avisos de riesgo, todos de color amarillo, serán las tormentas intensas, que en algunos casos estarán acompañadas de vientos fuertes y/o de granizo. El aviso por esta causa afectará a Córdoba, Jaén, Granada, Almería, Murcia, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Toledo, Guadalajara, Madrid, Teruel, Barcelona, Lérida, Gerona, Castellón, Valencia, Ávila, Salamanca, Cáceres y Badajoz.



Además, la AEMET ha activado el riesgo por lluvias fuertes, que podrán superar los 20 litros por metro cuadrado en una hora, en las provincias de Barcelona, Gerona, Lérida, Valencia y Teruel.



Los avisos se activan porque este martes se esperan temperaturas significativamente altas en puntos de Galica y chubascos y tormentas localmente fuertes en el este del Pirineo, sistema Ibérico y en zonas del sistema Central, Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha.



En general, en la mayor parte del país predominará un tiempo anticiclónico, seco y soleado, con cielos poco nubosos. No obstante, en amplias zonas del centro, este, sur de la Península, Baleares y Estrecho continuará una situación moderadamente inestable, con intervalos de nubes medias y altas y de evolución diurna.



De ese modo, se esperan chubascos y tormentas, más probables e intensas durante la tarde y que podrán ser localmente fuertes en el este del Pirineo, sistema Ibérico y en zonas del sistema Central, Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha.



También hay probabilidad de algunos chubascos y tormentas en gran parte del área mediterránea y Baleares y cielos nubosos en el norte de Canarias, con la posibilidad de que se produzca alguna precipitación dispersa.



En Galicia, Cantábrico, Cataluña, Levante, golfo de Valencia y Estrecho puede haber nubes bajas y brumas matinales y posibilidad de polvo en suspensión en el sureste peninsular, en el Estrecho y Alborán, por lo que algunas precipitaciones podrán ir acompañadas de barro.



Las temperaturas diurnas descenderán de forma prácticamente generalizada y lo harán de forma más acusada en el sur, en el centro y en el este de la Península. No obstante, todavía se podrán rebasar los 34 a 36 grados centígrados en los valles de Miño, Tajo, Guadiana y Guadalquivir. En la mayor parte de las zonas las temperaturas mínimas también bajarán.



Por último, la AEMET informa de que este martes soplarán vientos de norte en el tercio norte peninsular y en Menorca y espera intervalos de noreste fuerte en el litoral gallego. De componente este en el resto de Baleares y en el sur del área mediterránea. En el Estrecho y Alborán soplarán vientos de Levante con intervalos de fuerte pero después amainarán. En Canarias soplarán los vientos alisios con intervalos de fuerte. En las áreas donde se produzcan tormentas puede haber rachas de viento fuertes o muy fuertes.