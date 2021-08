CSIF no aprueba la coincidencia de exámenes en los procesos selectivos de la Administración regional

jueves 19 de agosto de 2021

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) lamenta que la Administración regional haya ignorado la solicitud presentada por el sindicato de no coincidencia de exámenes oficiales de oposición en el mismo día para diferentes categorías laborales, haciendo coincidir incluso varias categorías que pertenecen al mismo área funcional, como sucede en el caso de los exámenes de Peón Especialista, Oficial de Segunda de Mantenimiento, Encargado de Obras Públicas y Mecánico.



Precisamente, CSIF ya solicitó y recibió por respuesta, en la Comisión Negociadora del VIII Convenio Colectivo celebrada el pasado mes de marzo, el compromiso tácito por parte de la Administración de no coincidencia en las fechas de los exámenes con carácter general, en cuanto a la no coincidencia de fechas en relación a las categorías encuadradas dentro de la misma área funcional.



El sindicato ya trasladó su malestar a la Administración regional el pasado mes de julio, ante la publicación de la fecha de examen de los procesos selectivos por el sistema general de acceso por discapacidad intelectual, los cuales se realizarán el mismo día (25 de septiembre de 2021) para ambas categorías convocadas: Peón Especialista y Personal de Limpieza y Servicios Domésticos. Este suceso obliga a sus aspirantes a decantarse por una única categoría profesional mermando, de esta manera, sus posibilidades y oportunidades de acceso al empleo público siendo, precisamente éste, un colectivo de aspirantes que presenta una serie de limitaciones y dificultades en el desarrollo de sus habilidades.



El presidente del Sector de la Administración General de la Comunidad Autónoma de CSIF Castilla-La Mancha, Joaquín Sánchez, señala que esta maniobra no hace más que menoscabar los derechos y las oportunidades de los aspirantes, los cuales deben de sacrificar gran parte del esfuerzo realizado durante meses en la preparación de las oposiciones, al tener que decantarse a la hora de examinarse por una categoría laboral concreta.



CSIF se mantendrá firme en su postura para velar por la igualdad de derechos y oportunidades de acceso al empleo público para todos los aspirantes, así como por la transparencia y seguridad jurídica de todos los procesos selectivos, pese a los criterios unilaterales impuestos por la Administración regional.