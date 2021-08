Detenido en Azuqueca un varón por estafar más de 30.000 euros al solicitar créditos haciéndose pasar por agente de policía

miércoles 18 de agosto de 2021

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón como presunto responsable de más de 20 delitos de estafa, falsedad documental, usurpación de funciones públicas y a su pareja como presunta responsable de otro delito de estafa. Se hacía pasar por policía solicitando préstamos a través de empresas de crédito online. Actuaba por toda España consiguiendo la documentación al tratar de cerrar ventas a través de plataformas de compraventa. Contaba con 58 requisitorias en vigor por lo que la investigación continúa abierta ya que no se descartan mas afectados.



Ofrecía productos en aplicaciones de compraventa para conseguir documentación de las víctimas.-



La investigación se inició el pasado mes de marzo a raíz de varias denuncias de estafas. Los agentes analizaron toda la documentación y comprobaron que existía un patrón común entre ellas lo que les hizo pensar que podría tratarse del mismo autor.



El modus operandi consistía en falsificar nóminas de agentes de policía y de otras personas usurpando su identidad para adquirir préstamos de dinero a través de empresas de crédito web. También obtenía identidades de sus víctimas utilizando plataformas y aplicaciones de compraventa para ofrecer

productos electrónicos, de telefonía e incluso automóviles. Una vez contactaban con él para cerrar alguna venta, solicitaba la documentación del futuro comprador en concepto de reserva de los efectos.



Se movía por todo el territorio nacional junto con su pareja adoptando numerosas medidas de seguridad como cambiar constantemente de domicilio llegando incluso a rematricular sus vehículos dificultando así cualquier nvestigación policial sobre ellos.



En el momento del arresto se identificó con una placa falsa de policía.-



Una vez los investigadores lograron identificar a estas dos personas tuvieron onocimiento de que él se hacía pasar por agente del Cuerpo Nacional de Policía. El pasado 26 de julio fueron localizados en la localidad de Azuqueca de Henares a bordo de su automóvil. Cuando detectaron la presencia policial intentaron huir tratando de colisionar contra los vehículos policiales. Al no conseguirlo el varón gritó a los agentes que era policía mostrándoles una placa falsa.



Por todo ello el hombre fue detenido como presunto responsable de más de 20 estafas, falsedad documental y usurpación de funciones públicas. Además comprobaron que contaba con 58 requisitorias policiales y judiciales en vigor de las cuales tres implicaban el ingreso en prisión. La mujer también fue arrestada como presunta responsable de un delito de estafa. La investigación continúa abierta puesto que no se descarta la aparición de nuevas víctimas.