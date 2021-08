Guarinos acusa a Page de vivir inmerso en la `autocomplacencia´ y le exige que `rinda cuentas´ en las Cortes para que se sepa toda la verdad de su gestión al frente de la pandemia

jueves 12 de agosto de 2021 , 12:52h

La vicepresidenta de las Cortes de Castilla-La Mancha y diputada autonómica del PP, Ana Guarinos, ha acusado hoy a Page de vivir inmerso en la autocomplacencia y de espaldas a los verdaderos problemas de los castellanomanchegos, y, al mismo tiempo, le ha exigido que “rinda cuentas” en el Parlamento Autonómico para conocer toda la verdad de su gestión al frente de la pandemia.



Así se ha pronunciado Guarinos, en rueda de prensa en Toledo, donde ha pedido a Page y a todos los miembros del Gobierno que “regresen ya de sus vacaciones” y se pongan a trabajar para resolver con “rigor, seriedad y responsabilidad” los problemas de los ciudadanos.



En este sentido, ha asegurado que si Page está tan “satisfecho” de su gestión no se entiende que no quiera dar explicaciones sobre los nefastos resultados de sus medidas durante la pandemia.



“Page tiene mucho que temer y por eso quiere ocultar la verdadera realidad del coronavirus en Castilla-La Mancha”, ha indicado Guarinos. Así mismo, ha avanzado que el PPC-LM “no lo va a permitir” y va a exigir que se continúe estudiando y trabajando en la Comisión de Estudio del Covid-19 para que el Gobierno regional aclare todos los detalles de qué se ha hecho y qué no durante la crisis sanitaria.



Asegura que Page “no puede dar carpetazo al asunto” como si nada hubiera pasado



De esta manera, ha lamentado que Castilla-La Mancha ha sido, y sigue siendo, la región con mayor tasa de mortalidad de toda España, la segunda en tasa de letalidad, y la tercera en positividad, y, que “si nada de esto ha cambiado”, el PSOE no puede dar “carpetazo a este asunto” como si no hubiera pasado nada.



Además, ha denunciado que la portavoz del PSOE en las Cortes “no quiera ni oír hablar de la Comisión de Estudio del Covid-19 pesa a que nuestra tierra pasará a la historia como una de las comunidades con mayor número de fallecidos de todo el país”.



Guarinos ha detallado que la región ha liderado la tasa de mortalidad durante toda la pandemia, -con más de 6.000 fallecidos-, y la segunda en tasa de mortalidad, con casi un punto por encima de la media nacional



También, ha recordado que la región es una de las comunidades que menos pruebas PCR realiza por cada 100 mil habitantes y es la décimo quinta en el porcentaje de vacunas administradas a la población.



Además, ha señalado que actualmente hay 29 centros socio sanitarios que están afectados por coronavirus y el número de personas mayores fallecidas superan los 2.000.



Así mismo, ha indicado que la región es la tercera comunidad que menos porcentaje de mayores de 12 años ha vacunado, -el 1,2 por ciento-, a pesar de que en menos de un mes los alumnos se incorporan a las aulas en los centros educativos.



“Si para Page llevar a sus espaldas a más de 6.000 fallecidos es que las cosas vayan bien, creo que tiene muchas explicaciones que ofrecer a todos los castellanomanchegos”, ha advertido la dirigente popular. “Es una auténtica vergüenza que el PSOE de Page salga presumiendo de estos datos”.



“No es por casualidad que CLM sea la región con más fallecidos”



Por otra parte, Guarinos ha insistido en que el PP-CLM quiere saber qué es lo que ha pasado realmente para ser la primera región en tasa de mortalidad de toda España, ya que, Castilla-La Mancha es donde mayor número de personas han fallecidos en relación con la población y esto no ha ocurrido “por casualidad”.



“Si tan bien cree Page que se han hecho las cosas entendemos que no tiene nada que temer para que se investigue y se estudie todo lo que ha ocurrido en nuestra región”.



Sánchez y Page son lo mismo



Además de esto, para Guarinos, Sánchez y Page “son lo mismo”, el Partido Socialista Obrero Español que “fríe” a impuestos a los ciudadanos, y que se llama “socialista” pero que es justo todo lo contrario.



Así, ha calificado de muy “grave” el incremento de la factura del precio de la luz siendo el mayor “hachazo” de la historia que jamás hayamos imaginado.



También se ha referido a la “obsesión” del PSOE por adoctrinar de manera permanente a las personas con más “ideologías” y menos “calidad educativa”, tal y como vienen haciendo países comunistas para que los ciudadanos “dependan del Estado y sean menos libres”.



Frente a ello, el PP quiere libertad y que los españoles sepan cuanto más mejor, con una educación libre y de calidad, rechazando cualquier tipo de adoctrinamiento que es propio de países con dictadura comunistas.