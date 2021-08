María Casado posa con su novia Martina

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 09 de agosto de 2021 , 20:39h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Este fin de semana tuvo lugar la gala Starlite en Marbella. Un lugar en el que diferentes personalidades volvieron a brillar, como es el caso de la presentadora María Casado, quien se convirtió a su vez en una de las protagonistas debido a que no fue sola.



La expresentadora de TVE ejerció de maestra de ceremonias en la gala, siendo la encargada de entregar un premio solidario a Javier Banderas. Con un vestido de Teté by Odette, María no acaparó todas las miradas, sino que su pareja, Martina, también llamó la atención de los allí presentes, dándose a conocer ante sus amigos y el público.



Casado llegó, tal y como aseguró Beatriz Cortázar en Es la mañana de esRadio, en compañía de su novia Martina, a la que presentó por primera vez a los medios de comunicación y con la que ya convive en Málaga.



"Se dejaron de ambigüedades. Posó de la mano de su novia, llevan seis meses, una chica de Málaga, morena y con tatuajes, y es artista y fotógrafa. Toda la noche juntas, fenomenal". Martina, además, ha hecho sus pinitos como cantante con varios temas publicados.