La plantilla de Geacam hace ver su malestar en la primera de las manifestaciones ante el Palacio de Fuensalida esta semana

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 09 de agosto de 2021 , 17:37h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Cerca de 300 personas han participado este mediodía en Toledo en la primera de las manifestaciones convocadas por el Comité de Huelga de la empresa pública Geacam ante el conflicto laboral que se extiende ya cinco meses, y ante la negativa de la gerencia de Geacam y el consejero de Desarrollo Sostenible a negociar una solución.



La marcha de protesta ha partido de la plaza de Zocodover encabezada por una pancarta con el lema ‘La Consejería y Geacam queman al bombero forestal’, y durante casi dos horas los manifestantes han caminado hasta la sede del Gobierno regional en el Palacio de Fuensalida, donde han leído un manifiesto que explica la situación de los trabajadores y trabajadoras de Geacam y las reivindicaciones que se mantienen tras casi nueve años sin mejoras en el convenio colectivo.



Manuel Amores, presidente del Comité Intercentros de Geacam, ha agradecido la participación de personal de las cinco provincias en esta nueva acción de protesta tras seis jornadas de paros parciales en las últimas semanas: “Hacemos un trabajo esencial, estamos en época de incendios por eso no estamos todos hoy aquí, muchos están hoy de servicio donde corresponde”. Amores ha subrayado que el Comité de Huelga sigue abierto a la negociación, aunque no han recibido una respuesta positiva por parte de Geacam y la Consejería de Desarrollo Sostenible: “El viernes pasado convocamos al consejero José Luis Escudero y al gerente, Carlos Álvarez, para poner solución al conflicto, y no se presentaron; la capacidad de diálogo es nula, no tienen ningún tipo de interés en arreglar el conflicto en Geacam, así que seguiremos reivindicando nuestros derechos”.



El presidente del Comité Intercentros ha añadido que con un convenio sin actualizar en nueve años el conflicto sigue vivo por la posición de Geacam y la administración: “En cinco meses no ha habido ninguna reunión con el Comité de Huelga, el 15 de julio sí organizaron una reunión con UGT y CCOO, propusieron algunas mejoras que vimos totalmente insuficientes, pero con el Comité de Huelga no ha habido ningún acercamiento”.



La representación de la plantilla insiste en que es el momento de la negociación, y mientras la Administración regional desoiga esa llamada seguirán las movilizaciones: “Hasta aquí hemos llegado, tenemos el convenio colectivo que más tiempo lleva sin negociarse, y mientras la plantilla sufre los recortes en la empresa sí hay subidas salariales y contrataciones, pero de jefes”, ha explicado Amores, que ha pedido de nuevo reconocimiento real para el personal de Geacam: “Llevamos dos años sin cubrir la tasa de reposición, y donde hace falta gente es abajo, donde se apagan los incendios; en la plantilla que está a pie de llama es donde se necesitan los trabajadores, no en los despachos”.



A su llegada a la Plaza del Conde, frente a la sede del Gobierno de Castilla-La Mancha, los representantes de CCOO y SATIF han dado lectura a un manifiesto elaborado desde la plantilla de Geacam donde se recogen las reivindicaciones que están en el centro del conflicto, como una duración mínima de 122 días para la campaña de extinción de incendios, la cobertura del 100% de las plazas vacantes, la transformación de Geacam en una Agencia Pública, y el fin de la altísima conflictividad laboral que padece el colectivo, dado que “Geacam incumple de manera sistemática los actuales convenios”.



Tras la marcha de hoy, según lo acordado por el Comité de Huelga, habrá una nueva manifestación este jueves 12 de agosto, con el mismo recorrido, de Zocodover a la sede del Gobierno de Castilla-La Mancha. “El día 13 el Comité de Huelga se reunirá de nuevo y decidirá las nuevas acciones a emprender”, ha explicado Manuel Amores.