La fuentenovillera Mónica Cámara, bronce en balonmano playa con España

miércoles 04 de agosto de 2021

La fuentenovillera Mónica Cámara ha conseguido, con la selección española de Balonmano Playa, la medalla de bronce en el Campeonato de Europa celebrado en Varna (Bulgaria). La pivote alcarreña juega en el equipo nacional desde el año 2018, cuando fue elegida por primera vez para participar en el Mundial de esta disciplina que se disputó en Rusia. En 2019 jugó el campeonato de Europa en Polonia.



El campeonato europeo, disputado entre los días 13 y 18 de julio, comenzó mal para las españolas, puesto que algunas jugadoras imporantes tuvieron que seguir protocolo antiCOVID19, por contactos con positivos. Después de perder su primer partido, contra Dinamarca, a la postre campeonas de grupo, las Guerreras de la Playa, entrenadas por Juan Pablo Morillo, se clasificaron para las semifinales, que disputaron frente a Alemania. Y, en un partido “en el que ellas no fueron mejores, símplemente compitieron mejor”, cuenta Mónica, las españolas perdieron el primer set por 22-18 y remontaron en el segundo (11-27), forzando los shootout, o penaltis. Las alemanas se mostraron más firmes en la tanda eliminatoria (5-2) y sellaron su billete para la final.



España se jugó el bronce frente a Noruega. “El tercer y cuarto puesto lo gana siempre quien mejor se reponga de la derrota en semifinales. Y nosotras teníamos muy claro que no nos podíamos ir de Bulgaria sin medalla. Habíamos luchado mucho”, cuenta Mónica.



Así, tras perder contra Alemania en las semifinales por la mínima, las Guerreras de la Arena se reivindicaron en el duelo por la medalla de bronce. Las españolas dominaron el partido, y aunque fue muy igualado, lo decantaron con unos marcadores de 21-18 y 23-22 que les dio el 2-0 y el éxito final.



Mónica, que vive en Alcalá, es oriunda de Fuentenovilla. “Es mi pueblo, donde he pasado todos los veranos de mi vida y tengo a mis amigos”, señala orgullosa de la villa alcarreña. “Fuentenovilla está muy orgulloso de los logros deportivos de Mónica”, señala Monserrat Rivas, alcaldesa de la villa alcarreña.



De Balonmano, esta disciplina tiene poco más que el nombre. “El juego es mucho más rápido y espectacular, y no se puede botar la pelota, por ejemplo”, explica la fuentenovillera, que juega de pivote. Mónica empezó a jugar tarde, porque no conocía la disciplina. Inicialmente, en la liga de Madrid, con su equipo, el Playa de Alcalá. Desde entonces, su progresión ha sido meteórica.



Cada partido se divide en dos sets de 10 minutos. El juego se disputa por dos equipos compuestos por cuatro jugadoras cada uno, incluida la portera en defensa o el peto en ataque (este vestido del mismo color del portero). Cada equipo tiene seis reservas. El comienzo de cada periodo, e incluso del gol de oro en caso de empate, comienza con saque de árbitro al aire en medio del terreno de juego.



El objetivo del juego es marcar en la puerta rival, pasando y tirando la pelota con las manos.



El balón es de goma no resbaladizo, con un peso de 350 a 370 gramos y de circunferencia de 54 a 56 centímetros para los hombres, y para las mujeres el peso ronda los 300 gramos y con circunferencia de 50 a 52 centímetros.



Hay dos tipos de goles: normales y dobles. Los goles normales son marcados de la forma tradicional por cualquier jugador excepto el portero o peto, cuyos goles son siempre dobles. Los goles dobles se pueden marcar de tres formas: Tiro doble por 360°, Por gol de peto o portero o marcando un gol de fly, consiste en que un jugador pasa el balón y el compañero lo atrapa en el aire (es decir, sin que sus pies estén en contacto con el suelo) y marcando gol. En defensa no hay ningún tipo de contacto, al contrario que en balonmano pista, sólo para provocar falta en ataque. Cualquier contacto ilegal es castigado con una expulsión y la jugador deberá permanecer fuera de pista durante una posesión, normalmente una defensa de su equipo.