LA PEOR CARA DEL PSOE : La AVT insiste que los traslados de presos etarras del Gobierno de Sánchez no son "otra cosa que una decisión política PREMEDITADA"

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 02 de agosto de 2021 , 20:40h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha manifestado este lunes que los traslados de presos etarras pretenden "un fin determinado" y responden a "una decisión política premeditada" del Gobiernod e Sánchez. INFO



Así, la AVT ha respondido a las declaraciones del secretario de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, en las que señalaba que "los traslados no responden a una estrategia, ni a un pago de nada".



Frente a esas manifestaciones de Ortiz en una entrevista a El Correo, la AVT ha replicado que "en el último año" se han adoptado "una serie de decisiones" dirigidas a derogar la política de dispersión. Desde la asociación respetan que el Ministerio del Interior haya decidido cambiar de criterio, aunque no compartan esa decisión, pero rechazan que se pretenda "vender" la derogación de la política de dispersión como "algo inevitable".



Defensores de los presos

Reprochan además que esos traslados se hable con organizaciones de la izquierda abertzale como Sare y denuncia "la existencia de un plan determinado para blanquear estas decisiones con supuestos arrepentimientos de los etarras, a través de una campaña dirigida por la comisión de presos de Sortu, para que firmen cartas de arrepentimiento, que además de haber sido desautorizadas por la Audiencia Nacional, han sido rechazadas expresamente por algunos presos etarras, que pese a ello se han visto beneficiados por estos traslados".



"Lamentamos profundamente, y así se lo trasladamos a Ortiz personalmente, que habiendo más de 300 casos sin resolver y existiendo actos de enaltecimiento y humillación a las víctimas casi semanalmente, no se siga considerando la política penitenciaria como política antiterrorista y sea utilizada como un medio para acabar con estas dos situaciones tan dolorosas para las víctimas del terrorismo --indican en un comunicado recogido por Europa Press--. Insistimos, o se está con las víctimas o se está con los terroristas".



El responsable de Prisiones también trasladó que espera que puedan llevarse a cabo más encuentros restaurativos entre las víctimas y los presos etarras bajo la 'vía Nanclares', por lo que la AVT le ha reclamado "estar puntualmente informados de los avances que puedan dar" .



En esta misma línea, la asociación ha explicado que la participación en los encuentros restaurativos se "tienen en cuenta" a la hora de valorar el pronóstico favorable de reinserción de los reclusos para obtener permisos de salida y la progesión de tercer grado, por lo que exigen una colaboración con la justicia en el desarrollo del programa.



"La justicia restaurativa es un derecho de las víctimas recogido en el Estatuto de la víctima del delito. De ahí que la iniciativa de participar en estos programas deba de partir necesariamente de ellas. De lo contrario, si la iniciativa parte de los terroristas, corremos el riesgo de cargar sobre las víctimas una responsabilidad que no les corresponde", sostiene la AVT.



Por último, restan trascendencia al dato de que los actos de recibimiento a etarras hayan disminuido, ya que lo achacan a que hay menos excarcelaciones: "Frente a los 19 salidas de prisión que se produjeron en 2020, en lo que llevamos de 2021 se han producido solo seis", apuntan.



Sin embargo, aseguran haber comprobado que en las últimas semanas las calles de los pueblos del País Vasco y Navarra "se han llenado de pancartas y fotos en homenaje a los presos etarras", y se han incrementado "las movilizaciones y actos de homenaje en el marco de las diferentes fiestas populares".



Para este mes de agosto hay previstas tres puestas en libertad de presos de ETA y la AVT ya avisa de que se podrá comprobar si efectivamente la situación ha mejorado, como alega el responsable de Interior.