Ayuntamiento, Diputación y Junta, firman el convenio que da luz verde a la llegada de 2 millones para la recuperación del Parque de La Alameda de Sigüenza

jueves 29 de julio de 2021 , 17:41h

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, la alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino, el vicepresidente primero de la Diputación Provincial, Rubén García, y el consejero de Fomento, Nacho Hernando, han firmado esta mañana, en la sede de la Delegación Provincial de la Junta de Comunidades en Guadalajara, el convenio para la recuperación del parque de La Alameda de Sigüenza, cuyo importe asciende a 2 millones de euros.



Los fondos los aportarán de manera íntegra, la Junta de Comunidades y la Diputación Provincial, de manera que la ejecución del proyecto no va a gravar en nada las arcas municipales.



En la comparecencia posterior a la firma, Hernando, como representante de la entidad licitadora, ha asegurado que las obras podrían comenzar ya a finales de 2021, o en el comienzo de 2022, y que tendrían una duración de seis meses, plazos estudiados para que en el comienzo del verano próximo, los seguntinos y visitantes ya puedan disfrutar del parque.



Por su parte, la alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino, mostró su “total satisfacción y alegría” por la firma, dio las gracias el presidente Page por su implicación con el municipio, y destacó la “colaboración institucional”, gracias a la que “Sigüenza vive un momento como no lo hacía desde hace décadas”. Poco después de la firma, la regidora ha puesto en valor el trabajo, en coordinación con diferentes consejerías, que ha sido necesario para llegar al día de hoy. “Fomento, Educación y Cultura, y Medio Ambiente… llevamos un año trabajando en un proyecto que es escrupuloso con la parte patrimonial”, ha recalcado. Merino ha subrayado que la recuperación de este espacio emblemático es un proyecto que reclama la sociedad seguntina, y todos los partidos políticos, desde hace muchos años, pero que “hasta ahora, no se había tenido oportunidad, ni el dinero, para ejecutarlo”.



La firma del convenio pone de manifiesto la colaboración institucional. “Sé que Sigüenza cuenta con el apoyo de las instituciones, y también de la mayoría de los seguntinos, que ven cómo ahora Sigüenza es un lugar para vivir, para quedarse. La gente se anima a venir a vivir, a teletrabajar y a abrir negocios. Hemos registrado hasta diez aperturas en los últimos meses. Esto es una revolución, que están propiciando la unión y el consenso de las administraciones”, ha afirmado. Por último, la regidora ha afirmado que debemos alejarnos de alarmismos y negacionismos de la mano de un proyecto que conserva la esencia de La Alameda, pero que también la adapta a los nuevos tiempos. La ejecución de este proyecto es buena para Sigüenza, en el momento actual y en el futuro, y sumará además, en la celebración del IX Centenario, y en la consecución del logro de que Sigüenza y su comarca sean declarados Patrimonio Mundial”.



También ha intervenido en la firma el vicepresidente primero de la Diputación Provincial, Rubén García, quien ha destacado igualmente la necesidad de mantener la unión institucional, por encima de partidismos políticos, y sin cambios de rumbo.



La recuperación de La Alameda

El Parque de la Alameda forma parte del Conjunto Histórico de Sigüenza declarado Conjunto Histórico Artístico por Decreto en 1965 y ampliado y delimitado como Bien de Interés Cultural en el año 2017. El Parque de La Alameda, por tanto, goza de la máxima protección y tutela establecida en el actual ordenamiento jurídico español tanto a través de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, como de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, del Patrimonio Cultural de Castilla–La Mancha.



Desde el punto de vista patrimonial el proyecto persigue la restauración y valorización de La Alameda, a través de un conjunto de acciones que van a permitir restaurar todos los elementos arquitectónicos y escultóricos del siglo XIX e incluso algunos del siglo XX que contiene, como por ejemplo la Puerta de la Alameda, las pirámides, los pilares de piedra e imbornales de la entrada monumental de Vejarano o, mucho más reciente, uno de los refugios de la Guerra Civil, que se va a intentar acondicionar para la visita si su estado de conservación lo hace posible.



Asimismo, el proyecto le da mayor protagonismo a la plazuela del Calvario, excavando y restaurando las cruces del calvario para devolverles su aspecto original y, con ello, su importante valor simbólico y su significado. Y homogeneiza el mobiliario y también los kioskos, que a lo largo del siglo XX se han ido transformando y alterando la imagen de unidad estética que tenía La Alameda en el siglo XIX.



Todas las intervenciones del proyecto se ejecutarán bajo control arqueológico permanente al objeto de no dañar ninguna estructura o resto arqueológico que pudiera aparecer en el subsuelo. En caso de aparecer se estudiaría la posibilidad de integrarlo en el Parque.