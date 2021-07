El tiempo en Sigüenza para este jueves es de 13ºC de mínima y 32ºC de máxima con un 1% de nubes y una probabilidad de lluvia del 2%

Ampliar Campos de Lavanda en Brihuega. Foto : EDUARDO BONILLA

19ºC de mínima y 35ºC de máxima este jueves en Guadalajara

El tiempo en Guadalajara para hoy es de 19ºC de mínima y 35ºC de máxima con un 0% de nubes y una probabilidad de lluvia del 3%. La velocidad del viento será de 17 km/h soplando de dirección suroeste.

jueves 29 de julio de 2021 , 07:42h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este jueves en Castilla-La Mancha, cielo despejado con intervalos de nubes bajas al principio en el extremo sureste que pueden ir con brumas y bancos de niebla matinales asociados.



Temperaturas con cambios ligeros predominando los aumentos, más acusados en las mínimas de los sistemas montañosos de Guadalajara y en las máximas del sureste de Cuenca y extremo nordeste de Albacete.



Las temperaturas máximas alcanzarán los 34 grados en la Serranía de Cuenca, los 36 en la Mancha y el valle del Guadiana y los 38 en el valle del Tajo y puntos del nordeste de Ciudad Real y noroeste de Albacete. Vientos flojos con predominio de la componente sur arreciando a mediodía a oeste y suroeste algo más intenso.



Las temperaturas oscilarán entre los 19 y los 35ºC en Albacete, 20 y 37ºC en Ciudad Real, 19 y 35ºC en Cuenca, 19 y 35ºC en Guadalajara y entre 20 y 37ºC en Toledo.



Por otra parte, nueve provincias estarán este jueves en aviso de nivel amarillo (riego) por temperaturas máximas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para este 29 de julio, en una jornada en la que se esperan temperaturas significativamente altas en zonas de la mitad sur peninsular, valle del Ebro y Baleares.



En concreto, se han activado avisos por calor en: Córdoba y Granada (cuyas capitales de provincia podrían alcanzar los 39º C), Toledo (con 38º C), Jaén y Zaragoza (con máximas de 37º C), Albacete y Cuenca (que podrían llegar a los 36º C), Madrid (35º C) y Baleares (Mallorca y Menorca, con 34º C de máxima en Palma).



