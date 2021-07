Olga Moreno gana 'Supervivientes' entre acusaciones de tongo y se lleva el talón de 200.000 euros

sábado 24 de julio de 2021 , 09:09h

Gianmarco Onestini ha acariciado el premio de 'Supervivientes 2021'. Después de estar más de cien días en la isla y de coronarse varias veces como líder, el concursante demostró en la final su valía ganando los dos juegos que le llevaron directo a ser finalista.



Sin embargo, en el televoto final contra Olga Moreno, el italiano vio cómo el premio se le escapaba al ser su compañera la ganadora del concurso. En 'Sobreviviré: after show', Nagore Robles ha conseguido las primeras declaraciones de Gianmarco tras la derrota. La presentadora no sólo ha descubierto cómo está sino que ha averiguado si sigue teniendo los problemas de libido que tenía en la isla.



Tras tres intensos meses de concurso, 'Supervivientes 2021' ha llegado a su fin. Nuestros concursantes han tenido que enfrentarse al hambre, la lluvia, el cansancio físico y el desgaste emocional que supone estar lejos de sus seres queridos para llegar hasta el final de esta aventura inigualable, que sin duda recordarán el resto de sus vidas.



Tras la expulsión de Tom Brusse, en la primera parte de la final, Lola, Olga, Melyssa y Gianmarco protagonizaban un reñidísimo desenlace del reality. Lola no ha logrado superar la última nominación y la audiencia ha decidido que fuese Olga quien se convirtiese en la cuarta finalista.



Con los finalistas en plató, Carlos Sobera ha anunciado el nombre del ganador de la edición y del cheque de los 200.000 euros. Olga Moreno se ha proclamado ganadora de 'Supervivientes 2021' y ha protagonizado un tierno reencuentro con Rocío y David Flores.



Olga Moreno se reencuentra con Rocío y David Flores



A su llegada a plató, ha sido recibida por Rocío Flores, quien le ha dado un cálido abrazo de bienvenida. Te lo mereces. Que maquina eres de verdad. Estamos tan orgullosos del concurso que has hecho, has hecho un pedazo de concurso pase lo que pase", le ha asegurado. "Me he acordado de ti todos los días", ha respondido la malagueña.