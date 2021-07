Alovera activa la reserva online para recogida a domicilio de restos de poda o enseres

jueves 22 de julio de 2021 , 18:24h

Desde el Ayuntamiento de Alovera se quiere dar al vecino todas las facilidades posibles para que a la hora de tener que deshacerse de restos de poda o césped o, bien, de muebles, colchones o enseres y no pueda llevarlos a los Puntos Limpios, pueda seguir las indicaciones de recogida por la Mancomunidad sin recurrir a las prácticas sancionables de tirarlos en espacios públicos no autorizados.En la última semana la Policía Local ha registrado ocho denuncias en cinco puntos del municipio por usar los cubos de basura para deshacerse de residuos no autorizados con sanciones que pueden llegar hasta los seiscientos euros.Incluso en el cauce del arroyo que transita por el pueblo o zonas vegetales es frecuente encontrarse residuos fruto de las malas prácticas de algunos vecinos y visitantes al municipio.Es por ello, que el Ayuntamiento este año ha dado dos pasos importantes para que el vecino no tenga excusas ante su imposibilidad de llevar restos de poda al Punto Limpio; el primero fue acordar con la Mancomunidad que desde el mes de abril de 2021 en Alovera los martes los vecinos tengan un servicio de recogida a domicilio de los restos de poda o césped.Este servicio novedoso permite dejar en el exterior de la vivienda las bolsas con restos de poda poniendo un código que recibe el vecino cuando reserva esta opción por teléfono o, ahora, de forma online.El segundo paso arrancó esta semana con la opción de reserva online de este servicio en la nueva web de participación y servicios ciudadanos www.aloveraenred.es que abre dos espacios de reserva online de servicios y facilitar, aún más, la accesibilidad a los vecinos de la recogida a domicilio.En primer lugar, desde aloveraenred.com/restos-de-poda-2021/, antes de las 13h de lunes anterior se puede rellenar el formulario de reserva online para solicitar que el martes se recoja en la puerta de su domicilio, dejando en los restos en bolsas con el código que se recibe en el correo de confirmación de la reserva.Con esa reserva online, que solo va a llevarle al vecino un pocos minutos, sin necesidad de otro paso o acción, quedará registrada la reserva y solo deberá dejar las bolsas a partir de las 22h en el exterior de su vivienda el lunes sin entorpecer la movilidad por las aceras o calzada.En segundo lugar, para enseres o colchones se abre una opción de pre-reserva online, ya que mediante el enlace aloveraenred.com/recogida-de-muebles/, pueden cambiar la llamada de reserva de cita por una solicitud para que la Mancomunidad le devuelva una llamada confirmando el día de reserva y dándole el código para poner en los muebles o enseres.Por tanto, en Alovera los vecinos además de tener su Punto Limpio ( junto al uso alternativo de los otros Puntos Limpios ubicados en los municipios de la Mancomunidad cuando por horario estén abiertos) o llamando por teléfono a la Mancomunidad 949 21 58 81 o 618 32 98 17, se abre la opción que desde su móvil o ordenador puedan hacer la petición online.