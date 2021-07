El PSOE acentúa su desgaste pese a los cambios del Gobierno de Sánchez y PP y Vox YA suman MAYORÍA ABSOLUTA con el descalabro de Cs

jueves 22 de julio de 2021

La profunda remodelación en el seno del Gobierno, que ha supuesto el cambio en siete carteras socialistas, no solo no ha conseguido hacer que el PSOE remonte en las encuestas, sino que, según el barómetro de DYM para 20 minutos, pierde casi dos puntos en estimación de voto, mientras que el PP mantiene la tendencia al alza y podría gobernar con el apoyo de Vox.



La formación liderada por Pablo Casado obtendría un 28% de los votos, seguido por el PSOE, con un 24%; Vox (16,7%); Unidas Podemos (10,5%); Cs (4%) y Más País (2,5%).



Con estos porcentajes, Casado obtendría entre 121 y 125 escaños y conseguiría gobernar sumando los 54-58 de Vox. Los resultados son similares a los del barómetro de junio para estas dos formaciones, que mantienen su tendencia ascendente. No así el PSOE, que pierde casi dos puntos con respecto al mes anterior, lo que supone también una leve caída en escaños, que oscilan entre 96 y 100 y quedaría lejos de la mayoría con los 23-26 de Unidas Podemos.



En esta ocasión, Cs y Más País rompen el desempate que mantenían en las encuestas a favor del partido de Íñigo Errejón, que lograría entre 3-4 escaños, mientras que la formación naranja obtendría 2-3.



Casi todos los partidos mejoran sus resultados con respecto al barómetro de junio, con leves diferencias. El único de los grandes partidos que manifiesta una caída más acuciante, de casi dos puntos, (1,8%) es el PSOE, que mantiene el desgaste que ya apuntaban las encuestas desde el batacazo de las elecciones de la Comunidad de Madrid el pasado mayo.