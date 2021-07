Crónica de Abelardo Mazo sobre lo acontecido el sábado en Brihuega

No era el día indicado, pero como si lo hubiera sido, como si hubiera tocado “la monja” a la hora del Ángelus todos puntuales al “jardinillo” allí estaba preparada la Filarmónica Briocense para interpretar la Marcha Real cuando se retirara la bandera que cubría el TOTEM que nos recordara a unos donde estaba el Convento y, a otros les dirá que ahí había un convento de Monjas Bernardas, donde quizá había alguna que fuera familia suya, debemos recordar que muchas de las que allí estaban habían nacido en Brihuega o pertenecían a una familia de Brihuega, parlamentos de unos como de otros, como del Sr. Alcalde, de la Madre Abadesa llena de emoción recordando tanto los malos ratos, como los buenos pasados en el “Jardinillo” como en el convento del camino de la Fuente de la Princesa, recordemos anécdotas, mientras la Filarmónica interpretaba sus partituras, eran ellas las primeras que veían pasar los toros el 16 de agosto por delante del convento cuando los iban a encerrar, u otras muchas, teniendo en cuenta que en los años cincuenta fueron infinidad de niños y niñas que se educaron en el colegio de la calle del Horno.



Si la mañana estuvo cargada de emoción, la tarde no digamos, con la explanada del convento llena de gente, pues no todos habían acudido al jardinillo, ahora hombres y mujeres, niños y mayores quisieron estar para decirles adiós, aunque queda el día 26, el día 17, sábado estuvo presente de alguna manera Brihuega, con sus Sacerdotes, Autoridades Municipales y la Guardia Civil para decir un adiós profundo y escuchar a la Banda de Música de Brihuega al terminar el acto interpretar por ejemplo “El Turuta” la diana de la mañana del 15 de Agosto, o el “Virgen Santa de la Peña” o “Sangre Torera”, aunque no todas son nacidas en la Villa, pues todavía hay alguna Reverenda de origen y nacida en Brihuega.



Pero antes de que esto llegara, dos jóvenes briocenses como Flori y José Antonio tomaron la palabra para explicar en qué consistiría el acto dando entrada a los demás parlamentarios, como al Sr. Alcalde que compuso una poesía, dando lectura a la misma.



Seguidamente habló el sr. Cura-Párroco para exaltar el cariño que las monjas sentían por Brihuega y viceversa, indicando también nos acordaríamos mucho de ellas, ellas habían sido nuestro paño de lagrimas, terminando el acto con la toma de la palabra de Sor Isabel, Abadesa del convento, que aunque no se la veía emocionada y con mucha tranquilidad llego a los brihuegos y no brihuegos con sus palabras de admiración, afecto y emoción, y nos dijo que Madrid estaba muy cerca, allí nos esperarían y que supiéramos que mientras ellas vivieran se acordarían de este pueblo que tanto les había dado, no faltando una oración para todos. Un viva a la Virgen de la Peña cerró el acto, así como otro viva para las Monjas.



Antes de terminar recibieron unos regalos por parte del Ayuntamiento, una placa conmemorativa y un portátil por parte de BRIHUEGA.



El día de Santa Ana nos volveremos a ver.