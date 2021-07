El PP-CLM critica que Page considere “indiscriminado” dar ayudas para fomentar la natalidad pero incremente el gasto en asesores, altos cargos y “chiringuitos”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 17 de julio de 2021 , 12:25h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La portavoz del equipo económico del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Pilar Alía, ha criticado este sábado que Page considere que dar ayudas para fomentar la natalidad y combatir la despoblación sea dar dinero de forma indiscriminada, mientras que incrementa el gasto público para asesores, altos cargos y chiringuitos.



De esta forma lo ha expresado Alía que ha atendido a los medios de comunicación tras las declaraciones del consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, en las que señalaba la propuesta del Plan de Natalidad de Paco Núñez como una “ocurrencia ya que suponía dar dinero indiscriminadamente”.



Así, la responsable del grupo económico ha lamentado que, desde que el pasado lunes cuando el presidente de los populares en la región expuso la propuesta, desde el PSOE solo se han recibido críticas destructivas. Alía ha asegurado que “en el PP ocurrencias las justas”, aseverando que son los socialistas quienes desprecian las ayudas destinadas a fomentar la natalidad y fijar población en zonas despobladas que tanto lo necesitan, unas zonas que, según ha añadido Alía, reclaman que familias desarrollen actividades económicas.



“El despilfarro está en el ADN del PSOE, lo estamos viviendo en Castilla-La Mancha con el aumento de asesores, altos cargos y chiringuitos”, ha afirmado Pilar Alía, que ha lamentado que Page y su gobierno sea capaz de aumentar el gasto público para esos menesteres, pero no para financiar ayudas a mujeres jóvenes.



Es por eso que la también senadora por la provincia de Toledo ha lamentado la posición de “crítica destructiva y continua” en la que está instalada el PSOE de Page, recordando que, tras 34 años de gobierno en la región no han sido capaces de luchar contra la despoblación. Es por eso que el PP va a seguir proponiendo nuevas iniciativas, exigiendo ayudas para la supervivencia de los sectores que las demandan y poniendo en el centro de la acción a la sociedad civil.



Alía ha concluido recordando que la situación económica de Castilla-La Mancha solo remontará si contamos con un gobierno que lleve a cabo políticas de apoyo a los autónomos y las pymes para que emprendan sus actividades, algo que, hasta el momento, no está haciendo.