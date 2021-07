Unanimidad en la aprobación del Reglamento de Igualdad de la Diputación de Guadalajara

REDACCION

viernes 16 de julio de 2021

El pleno de la Diputación de Guadalajara ha aprobado por unanimidad la constitución de la Mesa de Igualdad, así como el Reglamento que regirá este órgano. “Esta mesa se anunció en 2017 pero no se vistió, se quedó ahí. Pues bien, ahora con este documento establecemos unos objetivos, y una dinámica para trabajar y avanzar en esta materia en la provincia de Guadalajara”, ha explicado Olga Villanueva, vicepresidenta segunda en la Institución Provincial y responsable de esta área.



En el Reglamento se establece que la Mesa de Igualdad se reunirá con carácter ordinario dos veces al año, y formarán parte de ella todos los portavoces de los grupos provinciales, así como representantes de los Consejos Locales de igualdad, y asociaciones de mujeres de la provincia. “Entre todos vamos a impulsar, orientar y promover medidas y actuaciones encaminadas a garantizar la igualdad entre hombres y mujeres”, ha apuntado Villanueva.



La diputada provincial del área de Igualdad ha apelado al consenso en “esta lucha en la que no sobra nadie, debemos remar todos a una sin dobleces, sin matices”.



La vicepresidenta segunda de la Diputación ha concluido indicando que “la igualdad plena no está conseguida actualmente y, por ello, debemos cogernos de la mano, remar todos juntos y apostar por medidas y programas que participen en la educación, que actúen en las zonas rurales, y que conciencien en que la igualdad es un derecho constitucional”.