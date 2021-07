Guarinos lamenta que el PSOE de Page se oponga al Plan de Natalidad propuesto por Paco Núñez por el mero hecho de llevar el logotipo del PP de Castilla-La Mancha

REDACCION

viernes 16 de julio de 2021 , 12:46h

. La vicepresidenta segunda de las Cortes de Castilla-La Mancha y diputada regional del GPP, Ana Guarinos, ha lamentado hoy que el PSOE de Page se oponga al Plan de Natalidad propuesto por el presidente, Paco Núñez, por el mero hecho de llevar el “logotipo del PP de Castilla-La Mancha”.



Así se ha pronunciado Guarinos, en rueda de prensa, donde ha recordado que el Plan anunciado por Paco Núñez, -esta misma semana-, se trata de un “programa pionero” que pretende ayudar a las mujeres jóvenes que quieran ser madres para favorecer la natalidad en el mundo rural y combatir la despoblación en nuestros pueblos.



Sin embargo, el PSOE de Page se ha negado a apoyar este Plan de Natalidad, y, por tanto, ha dicho NO a fomentar políticas de natalidad mediante un sistema de ayudas para mujeres jóvenes que quieran tener hijos, y ha dicho NO a que las mujeres puedan elegir libremente vivir en el mundo rural.



“Esta actitud refleja la hipocresía de Page y sus contradicciones, ya que se le llena la boca de hablar de despoblación, pero luego aprueba una Ley que carece de presupuesto”, ha indicado.



Por ello, ha pedido a Page que valore una medida que es buena para nuestra región y que “se abra a escuchar lo que está demandando la sociedad civil castellano-manchega”.



Además de esto, ha denunciado que al PSOE y a Page le “produce cierto rechazo el mundo rural”, ya que cada vez que hay que apoyarlo nos encontramos con un nuevo “obstáculo por parte de los socialistas”.



Y así lo evidencia su negativa a apoyar este Plan de Natalidad o a la hora de negociar una PAC digna en Europa para los agricultores y ganaderos de la región.



Exige al Gobierno de Page que diga “alto y claro” que Cuba es una dictadura



Por otra parte, Guarinos ha exigido al Gobierno de España y al Gobierno de Page que diga “alto y claro” que el régimen cubano es una dictadura y que lo haga “sin medias tintas”, porque solo así se podrá poner fin a tanto “despropósito y represión” en pleno siglo XXI.



En este sentido, ha recordado que el pueblo cubano necesita el apoyo del mundo entero y también el apoyo del Gobierno de España, y debe hacerlo “condenando y afirmando que Cuba es una dictadura”.



“En esta cuestión no caben medias tintas”, ha advertido Guarinos, que al mismo tiempo ha lamentado que la reciente nombrada portavoz del Gobierno, la castellano-manchega Isabel Rodríguez, se haya negado a decir que Cuba es una dictadura.



Necesitamos que los Gobiernos socialistas dejen de criminalizar a los agricultores y ganaderos



Por otra parte, la dirigente popular ha destacado que, en estos momentos, es urgente que los Gobiernos socialistas dejen de “criminalizar” a los agricultores y ganaderos y les ha pedido que se dediquen a defenderlos.



De esta manera se ha referido a las polémicas declaraciones del ministro Garzón que públicamente se posicionó en contra del consumo de carne. “Que deje en paz a los españoles porque no es nadie para decirnos qué es lo que podemos comer y lo que no”.



Por ello, ha pedido al Gobierno de España y al Gobierno de Page que defiendan al sector primario, ya que es un sector fundamental para la economía de nuestro país y de nuestra región.



Por último, ha solicitado al Gobierno regional que “no se ponga de perfil”, ya que Sánchez hace y deshace como quiere porque Page y el resto de los socialistas de España se lo están permitiendo.