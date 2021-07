El Ayuntamiento de Cabanillas incorpora un nuevo millón de euros al Presupuesto de inversiones de este año

jueves 15 de julio de 2021

El Pleno del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo ha aprobado, en sesión extraordinaria celebrada este jueves 15 de julio, dos modificaciones de crédito, por valor de casi 202.000 euros la primera y 787.000 la segunda, para incrementar la partida de inversiones del vigente Presupuesto 2021.



Las cantidades que suplementan las inversiones salen del remanente líquido de tesorería municipal; esto es, el dinero ahorrado en ejercicios anteriores con el que cuenta el consistorio, por lo que no se tendrá que recurrir a préstamos bancarios.



Estas cantidades, que en conjunto suman 989.000 euros, se van a utilizar para obras y reformas necesarias en la localidad, de muy distinto tipo. Así, se recogen partidas para mejoras en alcantarillado, pavimentos y acerados deteriorados, para compra de maquinaria, para reparaciones en la red de suministro de agua, renovaciones de alumbrado público, para mejoras en edificios municipales, o para la compra de equipamientos para Protección Civil, entre otras cuestiones.



Hay que reseñar que la partida más cuantiosa asociada a estas modificaciones es un suplemento para dotar del crédito necesario a las obras de reforma integral de la Plaza de la Constitución, un espacio muy deteriorado, cuyo proyecto de reforma ya está elaborado, y que se pretende sacar a licitación en breve.



Estas dos modificaciones de crédito han salido adelante sin votos en contra. Votaron a favor 11 concejales (el Equipo de Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, así como los dos ediles no adscritos), mientras PP y Vox se abstuvieron.



La sesión plenaria se celebró de modo telemático, y salvo circunstancia extraordinaria no prevista, será la última del presente curso, antes de la celebración en septiembre del siguiente Pleno Ordinario.