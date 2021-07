DE VERGÜENZA : Carmen Calvo presionó a magistrados del Tribunal Constitucional para salvar el primer decreto de alarma

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 15 de julio de 2021 , 12:04h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Encarnación Roca, ha denunciado ante el pleno haber recibido presiones de la ex vicepresidenta Carmen Calvo para cambiar el signo de su voto en la resolución del recurso presentado por Vox contra el estado de alarma de Pedro Sánchez. El voto de Roca es el que ha decantado la balanza -6 a 5– para declarar inconstitucional la medida adoptada por el Gobierno para luchar contra la pandemia.



La decisión final del Tribunal de Garantías ha sido ajustada. El voto decisivo ha sido el de la vicepresidenta, Encarnación Roca, que hasta el último minuto no ha desvelado el signo de su voto. Según ha avanzado la Cadena Ser, la propia Roca ha denunciado en el pleno haber recibido presiones por parte del Gobierno en relación a la votación sobre el recurso presentado por Vox. En concreto, Roca ha señalado una llamada realizada por la ya ex vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo «para cambiar su voto».



El Tribunal Constitucional ha tumbado el estado de alarma decretado por el Ejecutivo socialcomunista con la ponencia realizada por el magistro Pedro González-Trevijano, que considera inconstitucional la medida y argumenta que las medidas decretadas por el Gobierno afectaban a derechos fundamentales recogidos en la Constitución más allá de una simple limitación, por lo que las restricciones se deberían haber enmarcado dentro de un estado de excepción y no de alarma.



La diferencia entre una figura y otra es que con el estado de alarma Pedro Sánchez decretaba la norma y después el Congreso de los Diputados la validaba, mientras que con el estado de excepción éste debería haber sido sometido a debate político antes de su aprobación.