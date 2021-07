El centro de la UNED de Guadalajara analiza durante tres días las ‘fake news’ y sus repercusiones en la vida cotidiana

lunes 12 de julio de 2021

El Centro Asociado de la UNED en Guadalajara ha dedicado uno de sus cursos de verano al fenómeno de las ‘fake news’, un tipo de desinformación que tiene fundamentalmente intereses económicos y políticos y cuyas repercusiones pueden llegar a ser muy negativas cuando se filtran en sectores tan delicados en estos momentos como la salud.



Marc Amorós, profesor universitario y escritor de los libros “Fake News, la verdad de las noticias falsas” y “¿Por qué las Fake News nos joden la vida?”, afirmó que no son nuevas, pero la ausencia de filtro que existe ahora ha conseguido que se expandan. “En estos momentos, falta ética y educación en valores, algo que nos perjudica a todos”.



En este sentido, Lorena Baeza García, periodista de Newtral y miembro del programa ‘El objetivo’ de La Sexta, abordó ‘La importancia de la verificación de datos’, así como las herramientas que existen “para combatir la desinformación”. Afirmó que, en ocasiones, el interés es manejar el debate -que se hable de lo que quieren y no de otros temas-. Esto sucede sobre todo en el periodo electoral para conseguir un beneficio en las urnas. También tienen como objetivo estigmatizar a ciertos colectivos -los inmigrantes, la violencia de género, la infancia…, alcanzar intereses económicos y generar estrés en la ciudadanía.



Leyre Burguera, profesora contratada Doctora en el Departamento de Derecho Constitucional de la UNED y ganadora del Premio de Tesis Doctorales 2011 del Congreso de los Diputados, habló sobre los límites legales de las ‘fake news’ y la legislación que existe al respecto.



Miren Gutiérrez, que es especialista en Big Data y profesora de Comunicación en la Universidad de Deusto, abordó los temas de redes sociales, algoritmos y difusión de bulos. Comenzó aclarando algunas nociones como las plataformas -comúnmente denominadas redes sociales-. Estas son negocios que monetizan datos personales para incrementar su negocio. Las plataformas son un conjunto de páginas que permite acceder a servicios de forma rápida. Las que están especializadas en el intercambio de contenidos son el canal más importante de difusión de la desinformación, dijo.



La protagonista del último debate de la segunda jornada para analizar las fake news fue una mesa redonda en la que participaron Guillermo Altares, redactor jefe de El País; Antonio Rubio, director del Máster Periodismo de Investigación y presidente de la Asociación Periodistas Investigación (API); Ramón Salaverría, catedrático de Periodismo de la Universidad de Navarra; Ana Rodríguez, conductora del programa de radio La Diáspora Venezolana Habla, coordinadora general de Venezuelan Press Euskadi e investigadora del tratamiento informativo de la pandemia del Covid-19; y el periodista de El Mundo, Raúl Conde.



Empar Vengut, licenciada en Farmacia y doctora en Química es investigadora de la Universitat de València y habló sobre la ‘Desinformación en salud y cómo combatirla’. Durante la pandemia, se han publicado investigaciones que “ni siquiera han sido evaluadas”. Puso como ejemplo las noticias publicadas sobre el hallazgo de covid en las aguas residuales de Barcelona en marzo de 2020. El problema es que la investigación no había finalizado. “Hay que desconfiar de las noticias que se basan en un estudio, porque este debe tener numerosas revisiones hasta que se convierta en una evidencia”.



Laura Alba Juez, catedrática de Lingüística Inglesa de la UNED y directora del curso, intervino para comentar la manipulación lingüística, informativa y emocional en las ‘fake news’. Comenzó con algunas reflexiones sobre el concepto de verdad, para afirmar que “la emoción está presente en todos los discursos, incluso en el científico”. Las ‘fake news’ no son simplemente noticias falsas. En general son medias verdades que imitan el contenido de las noticias en su forma, pero con la intención de engañar.



Gustavo Palomares, decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED, abordó la desinformación desde el punto de vista político. Su conferencia denominada ‘El ejército oscuro, “White Rose” y la lucha por la hegemonía global’, abordó el aspecto político de esta desinformación. Las ‘fake news’ ocupan un lugar destacado en el mundo globalizado. El uso de estas noticias falsas en manos de ejércitos puede cambiar la hegemonía del mundo actual desde el punto de vista político, indicó el decano. La manipulación de la ciudadanía puede afectar a resultados electorales, estado de la pandemia, etc.