El PP de Sacedón denuncia que la pedanía de Córcoles vuelve a sufrir restricciones de agua como en años anteriores

miércoles 07 de julio de 2021 , 17:32h

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sacedón, Francisco José Pérez, ha denunciado que los vecinos de la pedanía de Córcoles vuelven a sufrir restricciones de agua como en años anteriores conociendo con el periodo estival. Una situación que vuelve a repetirse por culpa “de la inacción” del Gobierno socialista de la Junta de Comunidades que “ha sido incapaz de dar solución a este grave problema de abastecimiento que arrastramos desde hace años”.



Para el edil popular “es de todo incomprensible”, que después de tanto tiempo, el alcalde de Sacedón, el socialista Francisco Pérez Torrecilla, y también diputado regional, “no haya cumplido su promesa de que estos episodios no volverían a repetirse”.



Pérez ha afirmado que, si el Gobierno socialista hubiera recepcionado y puesto en funcionamiento las obras de abastecimiento de los municipios de Entrepeñas y Buendía, que debería haberse finalizado hace ya casi tres años, hoy en día no habría estos problemas de restricciones en nuestro municipio”.



Por todo ello, ha criticado que el PSOE con Pedro Sánchez a la cabeza, y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, “no han querido recepcionar las obras castigando a los vecinos de los municipios ribereños, como Córcoles a la escasez de agua en pleno verano”.



Igualmente ha reprochado al alcalde de Sacedón y también el vocal de las mesas de explotación, “su falta de voluntad y de capacidad para exigir al Gobierno de España y de Castilla-La Mancha que tomen todas las medidas necesarias para poner fin a este problema”. Por ello le ha exigido que se deje de anuncios, reuniones, convenios y planes que nunca cumplen y que pase a los hechos”.



A este problema de abastecimiento se suma, además, que los vecinos de Córcoles han estado más de un mes sin ver ningún canal de televisión, pese a que “han sido innumerables las llamadas realizadas a las distintas administraciones para intentar solventarlo con mayor celeridad”.



Por todo ello, el concejal del Partido Popular ha criticado al Partido Socialista y le ha exigido que se ponga a defender los intereses de los municipios de la famosa España vaciada, y se dejen de reuniones en paradores y foros que no sirven para absolutamente nada y pongan medidas encima de la mesa que de verdad sirvan para ayudar al mundo rural”, ha zanjado.