El seguntino Alejandro Cabra, segunda mejor nota de la EvAU en Guadalajara (UAH)

jueves 24 de junio de 2021 , 17:18h

El delegado de la Junta en Guadalajara, Eusebio Robles, y el delegado de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Fernández-Montes, han recibido en el día de hoy a nueve de los diez alumnos y alumnas que han obtenido las mejores calificaciones en las pruebas de Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU) celebradas a principios de este mes de junio en el campus universitario de la Universidad de Alcalá (UAH) en Guadalajara.



Uno de ellos, concretamente el segundo mejor expediente de Guadalajara, con un 9.91 sobre 10, ha sido el seguntino Alejandro Cabra. El estudiante del IES Martín Vázquez de Arce se ha presentado en la modalidad de Humanidades. “Me encanta el mundo grecolatino, y la historia. Se me daban bien las matemáticas, pero me no me gustan, así que me decidí por las letras”, explica Alejandro.



La EVAU empezaba el 8, 9 y 10 de de junio, y Alejandro empezó a estudiar de manera intensa hacia el 20 de mayo. La de los exámenes ha sido una experiencia muy bonita, que volvería a repetir, incluidos los nervios del primero de ellos, “hasta que te relajas y llegas, incluso, a pasarlo bien con tus compañeros”, cuenta el estudiante.



El secreto del éxito está en la combinación de la ayuda e inspiración de sus padres y profesores, y de su propio trabajo: “mucho, muchísimo trabajo”, cuenta. En todo caso, y para sacar esta nota, “tienes que llevar una buena base para el bachillerato desde la ESO. Si la tienes, y sabes cómo estudiar, al final, los resultados llegan”, sigue.



Alejandro se presentó a las asignaturas troncales: Lengua, Inglés e Historia; a Latín, como modal de opción; y a las optativas: Francés, Griego e Historia de la Filosofía. En todas ellas ha sacado un 10, a excepción de Lengua, en la que ha sacado “sólo” un 9,5.



Alejandro va a estudiar un doble grado de Filosofía con Lengua y Literatura Española y quiere ser profesor de Instituto. “Mi vocación es la enseñanza”, asegura.



Orgulloso de su logro, especialmente de sus máximas calificaciones en Filosofía e Historia, está especialmente agradecido a sus profesoras de Latín, Joaquina Díaz, “que me ha hecho ver lo bonito que es el mundo latino, reflejado incluso en la Literatura”, y de Filosofía, Gema Rodríguez.



En la recepción de hoy, Robles ha dicho de ellas y ellos “que son un ejemplo a seguir por las generaciones futuras” y ha augurado que conseguirán “las metas que se propongan allí donde les lleven sus inquietudes profesionales”. El delegado también ha resaltado el enorme potencial que tienen los estudiantes de Guadalajara, que pese a enfrentarse a un curso complicado a consecuencia de la situación sanitaria, ha demostrado con creces que con esfuerzo pueden lograr todo lo que se propongan.



Por su parte, la concejala de Educación del Ayuntamiento de Sigüenza, Ana Blasco, que además es profesora del IES Martín Vázquez de Arce, se muestra “orgullosa del talento y del talante, y de la calidad humana de este estudiante, magnífico ejemplo para sus compañeros”.