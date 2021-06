Ampliar Matanza de Puente de Vallecas, cometida por la banda terrorista ETA

El coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi aprovecha los indultos al 'procés' y pide a Sánchez que SAQUE a los PRESOS ETARRAS de la cárcel

Arnaldo Otegi ha querido aprovecharse de la situación. Aprovechando un momento político en el que las críticas no dejan de caer sobre el ejecutivo presidido por Sánchez, no ha dudado en echarle un 'capote' al presidente con exigencia incluida. Y es que, mientras por un lado ha alabado la medida de los indultos para los condenados por el golpe del 1-O, Otegi ha apostado por la liberación, también de los presos de la banda terrorista ETA que actualmente se encuentran en las cárceles vascas o cercanas al territorio.



El coordinador de EH Bildu ha subrayado que su formación se alegra "enormemente" de la libertad de los presos del 'procés', pero ha precisado que los indultos "son parte del camino a recorrer" porque "el problema en Cataluña y en Euskal Herria no es la existencia de presos, sino de un problema nacional" que, a su juicio, hay que resolver "en términos democráticos".



"Es tiempo de sacar a los presos y no de meter a más gente a la cárcel ni en Cataluña ni en Euskal Herria ni en ningún otro sitio", ha subrayado Otegi, quien ha dicho que "43 después de la Transición en la agenda política del Estado están los indultos, la amnistía y los presos políticos. 43 años después se vuelve a los debates originales".



De cara la mesa de diálogo que se va a abrir entre los Gobiernos central y catalán, Otegi ha insistido en que se va a hablar "de lo que se lleva hablando siglos, de la existencia de naciones sin Estado", y ha reclamado que se aborde esta situación "en términos democráticos" respetando "la libre determinación de los pueblos".



Otegi ha participado en un acto político de la coalición en Vitoria junto con el coordinador en Álava, Ibon San Saturnino, en el que ha recordado que siendo segunda fuerza en la capital alavesa su partido posibilitó que el PNV accediese a la Alcaldía para evitar que lo hiciese el PP. "Es un modelo a exportar. Nuestro santo y seña es desalojar a la derecha de cualquier institución", ha subrayado.