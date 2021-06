Termina una temporada de grandes éxitos para el Atlético Almonacid

miércoles 23 de junio de 2021 , 19:23h

Pese a lo extraña que ha sido la temporada 2021-2021, el Club Atlético Almonacid de Zorita de fútbol-sala la ha cerrado como una de las más exitosas de su longeva trayectoria deportiva.



La campaña comenzaba allá por septiembre del año 2020, con la pandemia en pleno auge y con la dirección y staff del equipo con muchas dudas sobre si comenzarla o no. Solamente dos equipos almonacileños iniciaron su competición en aquella fecha: el Juvenil, en División de Honor, y el equipo de Primera Autonómica Senior. Pese a la incertidumbre y las dificultades, el Atlético Almonacid inició la competición con todas las medidas de seguridad requeridas, e incluso algunas adicionales, siendo el único equipo en Primera Autonómica Senior en el que se hacían test semanales a los jugadores. “La ilusión de los jugadores y el empujón del Ayuntamiento de Almonacid, nos hizo dar un paso adelante”, recuerda Diego Martín, entrenador de los dos equipos.



Por las especiales características de este año, marcado por el COVID, la competición se inició sin apenas pretemporada. Pese a ello, los equipos almonacileños supieron adaptarse y comenzaron de la mejor manera posible, cosechando una victoria tras otra.



Muy rápidamente, los juveniles conseguían el triple gran objetivo de la temporada: clasificarse para el play-off por el título, jugar la Copa de España y, con todo ello, el más importante, salvar, un año más, una categoría tan complicada y con tanta calidad en los jugadores como ha ocurrido en los tres últimos.



El juvenil se midió a los cuatro mejores equipos del Grupo de Madrid: Inter Movistar, Rivas, Móstoles y Las Rozas-Boadilla. “Hemos logrado un bloque muy fuerte, solidario, en el que el compañerismo ha sido extraordinario. No puedo estar más orgulloso de mis jugadores”, señala Martín.



Semanas después, llegaban también los logros de los seniors. Los almonacileños alcanzaron el play-off por el ascenso, junto a los dos primeros de cada grupo de Primera Autonómica, “reforzados por varios juveniles, que nos han dado un plus de energía”, sigue el míster.



El equipo senior comenzó el play-off de la mejor manera posible: sumando un triunfo tras otro, con sólo una derrota en Socuéllamos ante el equipo local. Pero fue precisamente frente al conjunto toledano cuando llegó el gran día de los de Diego Martín. Una victoria contra ellos en el 'León Felipe' aseguraba el ascenso, a falta de dos jornadas para acabar la competición. Y, con un pabellón volcado, los almonacileños hicieron un partido perfecto, venciendo por 7 a 1 al Socuéllamos, que se presentaban como primeros. El Atlético Almonacid conseguía así, en casa, un ascenso a Tercera División Nacional “que es doblemente importante este año, porque la Federación ha creado, para la temporada 2021-2022, una nueva división, Primera Preferente, en la que nosotros no tendremos que jugar, porque subimos directos a Tercera”, señala Martín.



Ya en 2021 comenzaba la temporada de la cantera del deporte escolar. Tanto alevines como cadetes, los dos equipos que han competido este año, han hecho igualmente magníficas campañas, perdiendo sólo un partido por equipo de cuantos jugaron.



“Solo queda agradecer a todos los que nos han ayudado a conseguir los magníficos logros de ésta temporada: los jugadores que se han dejado todo por llevar a lo más alto al equipo, sufriendo semana tras semana un test de antígenos como medidas de prevención; la directiva que ha estado al pie del cañón toda la temporada; Protección Civil de Almonacid, que desde que se autorizó la presencia de público nos han ayudado con el aforo y con el cumplimiento de las medidas de protección; al Ayuntamiento, sin cuya ayuda y apuesta por nuestro club hubiera sido imposible llevar esto a cabo; y por supuesto, a la afición que cada fin semana ha cubierto el límite del aforo para llevarnos en volandas a alcanzar los éxitos obtenidos”, termina Martín.



La alcaldesa de Almonacid, Beatriz Sánchez, felicita a todos los equipos en primer lugar, “por sus logros de la presente temporada”, pero sobre todo, “por la lección de compañerismo, superación de las dificultades, esfuerzo, motivación y por haber dejado, un año más, bien alto el nombre de Almonacid por donde han ido”.