Tanto sindicatos como informes internos de instituciones penitenciarias DENUNCIAN LOS PRIVILEGIOS que han tenido los presos catalanes en la cárcel

miércoles 23 de junio de 2021 , 07:26h

El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros, y por unanimidad, los indultos a los presos del 'procés' del 1 de octubre.



A mediados de octubre del año 2019, el Tribunal Supremo emitió la sentencia sobre los condenados en el juicio del 'procés' catalán. Fue el exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras, quien afrontó trece años de prisión, la más alta, por un delito de sedición y malversación.



De los otros ocho acusados (Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa) fueron condenados por sedición y malversación a doce años de prisión. Josep Rull y Joaquim Form fueron absueltos del delito de malversación y el Supremo les impuso diez años y medio de prisión. La expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, tuvo que afrontar una pena de once años y medio de cárcel por sedición. Mismo delito por el que los líderes de ANC y Òmnium CulturaL, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart a nueve años de cárcel.



Ya el pasado lunes 24 de mayo, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, pidió normalizar los indultos ante la posibilidad que hoy a terminado por materializarse. Ya desde que esta premisa comenzara a tomar forma, han sido muchos quienes han reprochado que los líderes del referéndum ilegal del 1-O han disfrutado de BENEFICIOS con los que NO han contado otros presos.



NO podemos olvidar las IDAS Y VENIDAS de los nueve encarcelados separatistas, que prácticamente en los últimos meses también pueden presumir de haber entrado y salido de la cárcel.



Es más, tanto sindicatos como informes internos de instituciones penitenciaras han criticado precisamente los privilegios que han tenido tras su paso por las cárceles de Wad-Ras, Lledoners y Puig de les Basses. No solo han tenido MOVIMIENTOS CON LIBERTAD DENTRO del propio centro penitenciario, sino que también han tenido un MAYOR NÚMERO DE VISITAS que sus compañeros de prisión e incluso las visitas de MÉDICOS PRIVADOS para atender sus necesidades sanitarias.



Una de las decisiones que hizo saltar la opinión pública contra estos privilegios fue la CONCESIÓN DEL TERCER GRADO y la posibilidad de recibir los PERMISOS adecuados para abandonar el centro penitenciario. En julio del año 2020, hace ya un año, se propuso el tercer grado para todos los presos golpistas cuando anteriormente ya habían recibido el segundo. Una decisión que cayó por su propio peso cuando el TRIBUNAL SUPREMO LO RECHAZÓ DE NUEVO.



Tampoco podemos olvidar los actos políticos y mítines de campaña que han tenido lugar en las pasadas elecciones catalanas del 14-F, cuando varios de ellos pudieron abandonar el centro penitenciario para PODER PARTICIPAR ACTIVAMENTE en la campaña electoral.