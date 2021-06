La ley Celaá permite que los alumnos de la ESO y de Bachiller podrán pasar de curso CON HASTA DOS SUSPENSOS

miércoles 16 de junio de 2021 , 17:46h

Los alumnos de Secundaria y de Bachillerato con hasta dos asignaturas suspensas podrán promocionar de curso, aunque ello dependerá en última instancia de la decisión que tome el equipo docente de forma colegiada y de determinadas condiciones. Así lo recoge el proyecto de real decreto por el que se regula para el curso 2021-2022 la evaluación y condiciones de promoción de Primaria, Secundaria y Bachillerato, al que ha tenido acceso EFE, y que el Ministerio de Educación ha enviado a las comunidades autónomas para su discusión.



El texto propuesto por la ministra Isabel Celaá refleja el espíritu de la última reforma educativa (Lomloe), que limita el recurso a la repetición escolar y establece que esta medida debe ser excepcional, de manera que solo se podrá adoptar una vez durante la Primaria y dos veces como máximo a lo largo de la enseñanza obligatoria.



El borrador de real decreto hace especial énfasis en que tan pronto se detecten dificultades para el aprendizaje se apliquen las medidas de refuerzo educativo necesarias o se opte por una diversificación curricular, porque el objetivo último es evitar a toda costa la repetición. España casi triplica la tasa de repetición de Primaria y Secundaria en relación al promedio de los países de la OCDE: el porcentaje de alumnos que había repetido al menos una vez con 15 años es del 29% frente al 11% de la OCDE.



La Comunidad de Madrid ha sido la primera región en pronunciarse sobre este proyecto de Celaá que rechaza porque "lanzar ese mensaje continuo de que se puede titular con suspensos, que no hay que repetir, que se puede aprobar con las máximas facilidades creemos que es un error", en palabras de su consejero de Educación, Enrique Ossorio. "Desde el Gobierno regional creemos que el mérito y el esfuerzo en la educación es muy importante", ha recalcado Ossorio.



Primaria: solo se podrá repetir un curso en toda a etapa

En el capítulo de la Educación Primaria, el proyecto explica que la evaluación será continua y global, y que los centros podrán elaborar programas de refuerzo o de enriquecimiento curricular que permitan mejorar el nivel competencial del alumnado que lo requiera.



En cuanto a su promoción, el equipo docente adoptará las decisiones de manera colegiada y se accederá al curso o a la etapa siguiente cuando éste estime que los aprendizajes que, en su caso, no se hubieran alcanzado no impiden al alumno seguir con aprovechamiento su formación.



Si tras aplicar las medidas adecuadas para atender las dificultades del alumno, el equipo docente cree que la permanencia un año más en el mismo curso es la medida más adecuada para favorecer su desarrollo, "se organizará un plan específico de refuerzo para que durante ese curso pueda alcanzar el grado de adquisición de las competencias correspondientes. Esta decisión solo se podrá adoptar una vez durante la etapa y tendrá, en todo caso, carácter excepcional".



Educación secundaria: promocionarán con uno o dos suspensos

Los alumnos de la ESO promocionarán de curso cuando los profesores consideren que la naturaleza de las materias que, en su caso, pudieran no haber superado, les permite seguir con éxito el curso siguiente y tienen expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución académica. "En todo caso, promocionarán quienes hayan superado las materias o ámbitos cursados o tengan evaluación negativa en uno o dos".



Además, las Administraciones educativas podrán establecer directrices para la actuación de los equipos docentes responsables de las evaluaciones, sin que, en ningún caso, el número o la combinación de materias o ámbitos no superados pueda ser "la única circunstancia a tener en cuenta en la decisión sobre la promoción". La permanencia en el mismo curso se considerará una medida de carácter excepcional. En todo caso, el estudiante podrá permanecer en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo a lo largo de la enseñanza obligatoria.



De forma excepcional se podrá permanecer un año más en el cuarto curso, aunque se haya agotado el máximo de permanencia. Respecto a la titulación, la propuesta ministerial afirma que se obtendrá habiendo finalizado el curso con evaluación negativa en una o más materias, siempre que -a juicio del equipo docente- se hayan adquirido las competencias básicas.



Bachillerato: promocionarán como máximo con dos suspensos

Los alumnos de esta etapa promocionarán de primero a segundo de Bachillerato cuando hayan superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo. En todo caso, deberán matricularse en segundo curso de las materias pendientes de primero, y los centros deberán organizar las consiguientes actividades de recuperación y la evaluación de las asignaturasD pendientes.



Si al término del segundo curso tuvieran evaluación negativa en algunas materias podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las materias superadas u optar por repetir el curso completo. Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las materias de los dos cursos.



Excepcionalmente se podrá decidir la obtención del título de Bachiller por un estudiante que haya aprobado todas las materias salvo una, siempre que se cumplan además todas las condiciones siguientes:



.- Que el equipo docente considere que el alumno ha alcanzado los objetivos y competencias vinculados a ese título.



.- Que no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada por parte del alumno en la materia.



.- Que el alumno se haya presentado a todas las pruebas y realizado todas las actividades necesarias para su evaluación.



.- Que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todas las materias de la etapa sea igual o superior a cinco.



.- A efectos del cálculo de la calificación final de la etapa, se considerará la nota numérica obtenida en la materia no superada.