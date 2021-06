Podemos pide “rectificaciones públicas” tras el archivo de la investigación a la pareja de la teniente de alcalde de Pioz

martes 15 de junio de 2021

Este fin de semana se conocía mediante un comunicado hecho público en nombre de la familia Guijarro Guzmán el archivo de la investigación abierta contra la pareja de la concejala en el Ayuntamiento de Pioz, Ana Isabel Guzmán Guerra.



En este comunicado, la actual teniente de alcalde por Unidas Podemos y su familia anunciaba el archivo de la investigación por la comisión de robos en la Urbanización de los Charquillos de ese mismo municipio “por falta de indicios ni prueba alguna que incriminen a la pareja de la Concejala en tales hechos”.



Además de hacer público el archivo de la causa, la familia ha anunciado su disposición a reservarse el derecho a “ejercer acciones legales en defensa de su prestigio personal contra aquéllos que no hayan respetado su presunción de inocencia; principio esencial de nuestro sistema democrático español”, en referencia a algunas de las noticias aparecidas en medios y en redes sociales al respecto.



En este sentido, el portavoz de la formación morada en el municipio y actual alcalde de Pioz, Juan Antonio Pendás, ha querido transmitir su “profunda satisfacción” por “el lógico desenlace de este sinsentido” y su “compromiso” con la que es su compañera en el Equipo de Gobierno municipal. Pendás ha lamentado además que no se haya respetado “por algunas personas” el derecho a la presunción de inocencia y ha denunciado “el acoso que ha sufrido esta familia por su identidad política”, el cual ha calificado como “inexcusable e impropio en un sistema democrático de derecho”.



“El archivo de esta investigación termina con el proceso judicial, pero el daño al honor que se ha causado a esta familia es algo que hay que enmendar de forma activa, por lo que esperamos rectificaciones públicas por parte de quienes no han respetado su presunción de inocencia”, ha concluido.