CCOO muestra su preocupación por el incremento de la siniestralidad laboral esta semana en Albacete

Tras la concentración de esta mañana en la que CCOO y UGT han guardado un minuto de silencio para recordar al trabajador fallecido, esta misma tarde se producen dos nuevos accidentes laborales en Albacete

sábado 12 de junio de 2021 , 18:49h

El secretario provincial de Seguridad y Salud Laboral de CCOO Albacete, Paco Honrubia ha mostrado su preocupación por los cinco accidentes laborales en esta última semana, una situación preocupante de la siniestralidad laboral en la provincia de Albacete que ha encendido todas las alarmas y ha puesto de manifiesto la necesidad de coordinar y potenciar los esfuerzos de todos los actores implicados en el terreno de prevención de riesgos laborales.



Honrubia ha informado sobre estos dos nuevos accidentes que se han producido esta tarde en Albacete. Uno de ellos, sucedía en el Instituto de Enseñanza Secundaria Don Bosco, en el que un profesor ha resultado herido “al caerle un coche elevado encima” mientras impartía un curso de Formación Profesional de Automoción. El profesor de 49 años ha sido trasladado al Hospital General Universitario de Albacete.



El segundo accidente ocurría en una explotación agrícola de Ossa de Montiel, en la que un trabajador ha resultado herido al “reventarle una rueda mientras la inflaba”, produciéndole una fractura en el brazo.



“Desde CCOO hoy denunciábamos la falta de prevención de riesgos laborales en las empresas de Albacete. La regresión en prevención se viene notando desde el año 2012 propiciado por la reforma laboral. La mayoría de los accidentes laborales están relacionados con unas condiciones de trabajo cada vez más precarias. Este repunte de siniestralidad laboral nos lleva a fortalecer nuestra convicción de que es necesario y urgente derogar la Reforma laboral”, ha incidido Honrubia.



Así mismo, Honrubia ha incidido que en la época de verano los accidentes laborales tienen un repunte “no solo por el estrés térmico sino también por motivos estacionales y por ello, desde CCOO pedimos extremar la precaución “ahora que empieza la época estival”, recordando que “en prevención no se puede bajar la guardia en ningún momento y no existen las vacaciones en materia de prevención y seguridad laboral”.



Además, Honrubia ha manifestado que desde CCOO se están realizando todas las averiguaciones para esclarecer los hechos ocurridos en los dos accidentes con la mayor celeridad posible.



Por último el responsable de Seguridad y Salud Laboral ha remarcado que “CCOO exigimos nuevamente a los empresarios que cumplan con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y no pongan en riesgo la seguridad y salud de los trabajadores y las trabajadoras”.