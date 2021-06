Once ayuntamientos de la zona limítrofe entre Guadalajara y Madrid acuerdan no celebrar fiestas populares este verano

COMUNICADO

lunes 07 de junio de 2021 , 18:08h

Once ayuntamientos de la zona de la Campiña y el Corredor del Henares, limítrofes entre Madrid y Guadalajara, han suscrito este lunes un compromiso conjunto con el que anuncian la cancelación de las fiestas populares de verano que tradicionalmente se celebran entre los meses de junio y septiembre en sus localidades. Alcaldes y concejales de los consistorios implicados han firmado un manifiesto, en forma de “Carta Abierta a los vecinos y vecinas” de sus respectivos municipios, en un acto celebrado este lunes en el Ayuntamiento de Torrejón del Rey.



Los ayuntamientos firmantes son los guadalajareños de Cabanillas del Campo, Marchamalo, Pioz, Torrejón del Rey, Valdeaveruelo y Villanueva de la Torre; y los madrileños de Camarma de Esteruelas, Daganzo, Meco, Ribatejada y Valdeavero, localidades que tienen además gobiernos de un amplio espectro político, ya que hay alcaldías en manos del PP, el PSOE y Unidas Podemos entre ellos. Hay que reseñar que en el acto celebrado en Torrejón no han podido estar presentes los representantes de Marchamalo, Daganzo y Villanueva, pero han confirmado su adhesión al comunicado.

“Sabemos que esta decisión no siempre es la más popular, pero nos parece la más apropiada desde nuestra responsabilidad”, ha explicado en el acto de la firma la alcaldesa anfitriona de Torrejón, Isabel García Arranz, quien ha sido la encargada de dar la bienvenida a todos los representantes municipales.



A continuación, la primera edil de Valdeavero, María Luisa Castro, ha procedido a leer el manifiesto conjunto que han suscrito los once ayuntamientos, en el que se explica que todos los consistorios han apurado al máximo los plazos para poder realizar las gestiones de contratación propias de la organización de unos festejos, pero que llegado este momento, ya sin más margen de maniobra, la evidencia es que “no hay inmunidad de rebaño todavía”, y que la decisión de suspender las Fiestas de 2021 es por tanto un ejercicio de responsabilidad, dada la imposibilidad de mantener en un contexto como una fiesta popular “las medidas de seguridad que todavía son necesarias, como la distancia de seguridad entre personas o el uso obligatorio de mascarillas”. “Creemos además que unas Fiestas en estas circunstancias podrían generar enfrentamientos entre los vecinos y vecinas de distintas generaciones, que no deseamos”, añadía.



Castro también ha explicado que la razón fundamental de hacer esta suspensión de manera conjunta entre varios municipios es evitar el “efecto llamada” que para la población de unas localidades podría suponer que otras cercanas sí decidiera mantener sus festejos.



Los municipios firmantes se han comprometido, paralelamente, a destinar fondos de sus partidas de Festejos a la organización de un programa veraniego de actividades socioculturales en la calle, “que sean más controlables, y que sí se puedan desarrollar en condiciones seguras, para disfrutar el verano en la calle”.



María Luisa Castro ha explicado finalmente que hay otros ayuntamientos de la comarca que han sido invitados a suscribir este manifiesto, pero que no lo han hecho, no tanto porque vayan a organizar festejos, sino porque en varios casos los mismos ya habían sido suspendidos semanas atrás, por ser de celebración más tempranera, o por el contrario, porque sus fechas son más tardías, y prefieren esperar a ver la evolución de la situación. En cualquier caso, ha explicado Castro, el manifiesto queda abierto a que sea suscrito por más ayuntamientos que lo deseen en los próximos días.