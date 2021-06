La Audiencia Nacional obliga a Nestlé a pagar 500 euros por empleado como prima tras la Covid, "la empresa incumplió su compromiso inicial"

miércoles 02 de junio de 2021 , 18:26h

Una sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional obliga a Nestlé España a abonar a cada trabajador una prima mensual de hasta 500 euros que la empresa anunció en marzo de 2020 -para reconocer el esfuerzo de la plantilla durante la pandemia- pero que luego retiró el 24 de mayo de ese año.



Con la resolución de la Audiencia Nacional de este martes, 1 de junio, la justicia da la razón a la demanda colectiva iniciada por CCOO, a la que se sumaron un tiempo después las de CSIF y UGT en Nestlé, y que afecta a cerca de 3.000 de los más de 4.000 empleados de la firma, según fuentes de CCOO Industria.



Por su parte, fuentes de la compañía han manifestado a Efeagro que aún no han recibido notificación respecto a esta sentencia que, según sus cálculos, afectaría a 2.500 personas de la plantilla. La dirección de la empresa ha puntualizado que "la prima fue concedida de forma voluntaria a los trabajadores de primera línea que siguieron acudiendo a su puesto de trabajo por considerarse trabajadores esenciales".



"En todo momento, la voluntad de la empresa era reconocer el esfuerzo que realizaban los trabajadores de primera línea de la empresa acudiendo a su centro de trabajo cuando el resto de los trabajadores se encontraban confinados en sus domicilios, en unos momentos de gran incertidumbre", ha añadido.



Nestlé ha apuntado que "la apertura a la movilidad de trabajadores no esenciales que decretó el Gobierno empezó el día 9 de abril de 2020" y que "la prima se alargó hasta el día 24 de mayo, coincidiendo con la apertura de la movilidad, de la restauración y del resto de actividades en el territorio español".



"Haber mantenido la prima más allá del día 24 de mayo hubiera supuesto aplicar una medida excepcional en un momento que ya no lo era", ha sentenciado Nestlé España. En CCOO han explicado que, a pesar de que la empresa se comprometió a través de un escrito en marzo de 2020 a abonar esta cantidad durante el tiempo que durara el estado de alarma, emitió otro el día 24 de mayo para dejar sin efecto la asignación, por lo que el personal dejó de recibir la prima a partir el día siguiente.



"La empresa incumplió su compromiso inicial, pues el estado de alarma concluyó el día 21 de junio de 2020, como reza en la sentencia", han recordado. El fallo recoge que la decisión de retirar este compromiso es "manifiestamente arbitraria" y que los argumentos esgrimidos por la empresa "carecen de la más mínima solvencia jurídica" y "no obedecen más que a un empecinamiento empresarial en negarse a asumir un compromiso adquirido".