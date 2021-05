La falta de conserjes puede derivar en el cierre del IES José Luis Sampedro

sábado 29 de mayo de 2021 , 11:56h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Lo que no consigue la COVID y FILOMENA, lo puede conseguir la JUNTA de Comunidades de CLM.



Cuando pasan los días, las semanas y los meses y la solución no llega.



Cuando recibes un email argumentando que la Dirección General de Presupuestos emite dictamen desfavorable a la cobertura del puesto vacante, ya que solo se contratará en casos excepcionales y necesidades urgentes.



¿Quién decide qué es lo prioritario?, ¿en base a qué se toman las decisiones, cuando hablamos de derechos? Hablamos de EDUCACIÓN y de puestos de trabajo necesarios que no se cubren y están PRESUPUESTADOS.



Tras 6 meses sin cubrir la plaza de conserje/ordenanza en el IES Jose Luis Sampedro, donde la plaza queda libre, tras una jubilación, se cubre temporalmente unos días y vuelve a quedar libre.



Con tanta burocracia, peticiones desde la dirección del centro y de este AMPA a la Consejería, a la Delegación, a RRHH de Junta CLM de Toledo, no llega la solución.



¿Por qué en otros IES de igual tamaño tienen 3 ordenanzas de mañana?, ahí sí debe ser prioritario.



¿Qué tenemos que hacer para que entiendan LA PRIORIDAD y llegue el día en el que el puesto se cubra? Cuando las necesidades y el trabajo diario las cubren la única ordenanza de mañana, el equipo directivo y el profesorado. Cuando no se llega, porque según el que decide, no es prioritario.



Esperemos que no llegue el día en que el IES no pueda abrir porque la conserje causa baja por enfermedad, o tiene derecho a permisos. ¿ Es necesario que lleguemos a que pase esto para cubrir la plaza de conserje, con el alumnado en la calle y las familias manifestándose?.



Desde estas líneas, este AMPA pide COHERENCIA y SOLUCIONES.



AMPA IES JOSE LUIS SAMPEDRO