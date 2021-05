MAL DATO : La ocupación hotelera de Castilla-La Mancha en abril fue SOLO del 16,5%

lunes 24 de mayo de 2021 , 13:26h

Castilla-La Mancha tuvo un grado de ocupación hotelera del 16,5% durante el mes de abril, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE). Además, la tarifa media diaria se quedó en 49,07 euros, mientras que la rentabilidad de los hoteles de la región fue de 10,81 euros por habitación.



A nivel nacional, las pernoctaciones en establecimientos hoteleros bajaron un 70,6% en los cuatro primeros meses del año respecto al mismo periodo de 2020, por el impacto de la pandemia del coronavirus sobre el sector turístico.



Solo en abril las pernoctaciones en los hoteles españoles superaron los 4 millones, de los que 2,7 millones fueron protagonizadas por residentes en España y cerca de 1,3 millones por visitantes extranjeros.



La estancia media en abril se situó en 2,1 pernoctaciones por viajero y el número de establecimientos hoteleros abiertos en España fue de 9.195 instalaciones, el 50,9% del total del directorio.



El INE no ofrece la comparativa anual de abril de 2021 sobre abril de 2020, debido a que los establecimientos hoteleros permanecieron cerrados en el cuarto mes del año pasado para la realización de cualquier actividad turística, por lo que no hubo ni entrada de viajeros ni pernoctaciones durante ese mes.



De la misma manera, al no haber ningún tipo de ingreso vinculado a actividades turísticas, tanto la tarifa media diaria (ADR) como el ingreso por habitación disponible (RevPAR) fueron cero.



"Por esta razón, no es posible calcular tasas de variación de abril de 2021 respecto al mismo mes del año anterior para los datos relativos a la encuesta de ocupación hotelera y para los indicadores de rentabilidad del sector hotelero", explica estadística.



En el caso de los precios hoteleros, el INE sí publica la variación respecto a abril de 2020 al considerar que los precios se mantuvieron ese mes sin cambios. Así, el INE señala que la tasa anual del Índice de Precios Hoteleros (IPH) se situó en el -20,5% en abril, 20,5 puntos por debajo de la registrada en el mismo mes de 2020 y 12,4 puntos inferior a la del mes anterior.



Durante el mes de abril estuvieron abiertos en España 9.195 establecimientos hoteleros, lo que representó un 50,9% del total del directorio de establecimientos en ese mes.



Por destinos, Canarias, Cataluña y Comunidad de Madrid fueron los destinos principales del total de viajeros en España en abril, concentrando el 15,2%, el 14,8% y el 13,9% respectivamente, del total de pernoctaciones.



Los destinos principales de los viajeros residentes en España fueron Cataluña, Comunidad de Madrid y Andalucía, que concentran el 14,7%, 14,6% y 14,2%, respectivamente de las pernoctaciones.



Por su parte, el principal destino elegido por los no residentes fue Canarias, con un 30,8% del total de pernoctaciones. Los siguientes destinos de los no residentes fueron Cataluña y Baleares.