En breve, se licitará la redacción del proyecto del Fuerte de San Francisco de Guadalajara para dedicar dos naves a una biblioteca y escuela municipal

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 17 de mayo de 2021 , 13:51h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Gobierno de Castilla-La Mancha licitará la redacción del proyecto del Fuerte de San Francisco de Guadalajara para dedicar dos naves de estas instalaciones a la creación de una biblioteca y una escuela municipal.



Así lo ha dado a conocer el consejero de Fomento, Nacho Hernando, que hoy ha visitado el Fuerte de San Francisco acompañado del alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo; el delegado de la Junta en la provincia, Eusebio Robles; el director general de Planificación Territorial y Urbanismo, José Antonio Carrillo; el primer y la segunda teniente de alcalde de Guadalajara, Rafael Pérez Borda y Sara simón, respectivamente; y el delegado de Fomento en la provincia, Teo Baldominos.



De esta manera, el consejero de Fomento ha explicado que el Ayuntamiento de Guadalajara ya ha definido los usos para dos naves del Fuerte de San Francisco y “a raíz de esta decisión, que el próximo martes será ya oficial en la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Guadalajara, la Junta de Comunidades podrá próximamente licitar los pliegos de redacción de proyectos de estas dos naves, que nos va a permitir transformar y cuidar lo que hoy en día es eco en una sala, en un centro lleno de oportunidades, de conocimiento, de solidaridad”.



En este sentido, Hernando ha explicado que el proyecto del Fuerte de San Francisco cuenta con una partida de 2,7 millones de euros en los Presupuestos Generales de la Junta y ha hecho hincapié en que “estamos en un punto de inflexión en el que realmente estamos hablando de la rehabilitación que hay que hacer, para no perder el valor patrimonial y que esta rehabilitación sea realmente útil”.



De la misma manera, el responsable de Fomento ha asegurado que éste es “un planteamiento moderno, cívico y solidario; ya que este proyecto no solo es reponer lo que se ha roto, sino que este proyecto tiene alma”. Hernando, además, ha tenido palabras de recuerdo para sus antecesoras, Elena de la Cruz y Tita García Élez, “porque su compromiso y voluntad política era ésta”.



Asimismo, Nacho Hernando ha incidido en que “los usos y la hoja de ruta quien la marca es el Ayuntamiento de Guadalajara. La Junta viene a apoyar, a financiar, a impulsar y a empujar, ya que aquí el liderazgo lo va a ejercer el Ayuntamiento de Guadalajara como no puede ser de otra manera”. En este sentido, ha remarcado que “es evidente que cualquier planteamiento que hubiera querido hacer la Junta, por muy empecinada que estuviera, si no es con la connivencia, con la colaboración, con el apoyo, con el liderazgo del Ayuntamiento es imposible”.



A este respecto, el consejero de Fomento ha explicado que “Guadalajara es una ciudad absolutamente en ebullición” con proyectos tan importantes como el nuevo Hospital y la Universidad. Y eso, es “una hoja de ruta compartida con al Ayuntamiento de la ciudad”, ha rematado Hernando.