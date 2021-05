Alberto Rojo: “Entre las imágenes que hemos visto este fin de semana en varias ciudades de España y la cola del tanatorio hay una línea muy fina”

lunes 10 de mayo de 2021 , 13:57h

El alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, ha sido hoy contundente al asegurar, tras las imágenes de celebraciones y aglomeraciones vistas este fin de semana en diferentes ciudades de España que, “entre estas imágenes y la cola del tanatorio hay una línea muy fina, y pueden seguir produciéndose cada vez que tomemos una decisión”.



El primer edil ha hecho un llamamiento a las vecinas y vecinos de la ciudad a la prudencia, y a la cautela, porque aunque estas imágenes no se han visto en Guadalajara con la misma intensidad, “salir a la calle no significa que no cumplamos con lo que ya sabemos, y el sentido común siempre debe de estar por encima de cualquier norma”.



Es cierto, ha dicho el alcalde, que “el ritmo de la vacunación está siendo considerable, pero hay que tener mucha cautela y mucho cuidado, tenemos que seguir siendo contundentes y firmes, porque esto no ha terminado”.



Rojo ha incidido en la importancia de aprender de la experiencia de este año con el coronavirus, “todas y todos sabemos ya cómo actuar. Evitemos aglomeraciones, utilicemos la mascarilla; mantengamos la distancia de seguridad, no estropeemos el esfuerzo realizado en tan solo unos meses, la meta está cerca, pero no queramos hacer trampas llegando antes a la meta.”



En definitiva, el primer edil ha insistido en este punto en que, si bien el estado de alarma ha decaído, sigue habiendo restricciones, como la prohibición de consumir en la vía pública; el cierre de la hostelería a las 01:00 horas; aforos en interior y exterior y obligación del uso de la mascarilla.



Un total de 59 denuncias, 13 de ellas por la práctica de botellón.-



El alcalde se ha referido también a las sanciones que la Policía Local ha impuesto en la semana del 3 al 9 de mayo, con un total de 59 denuncias relacionadas con el incumplimiento de las medidas y restricciones frente al coronavirus.



De la totalidad de sanciones, hasta el fin del estado de alarma, 20 se han impuesto por infringir la obligatoriedad del uso de la mascarilla; 3 en relación al horario nocturno; 5 por la celebración de fiestas en domicilios privados; 1 por infringir el cierre perimetral, 13 por botellón; 12 por superar el aforo máximo de seis personas por reunión y cinco a establecimientos.



En relación a estos últimos, tres denuncias han tenido que ver con el cierre fuera del horario nocturno; una por permitir consumir de pie y otra por la venta de alcohol fuera del horario permitido.



El operativo de vigilancia y control de las medidas sanitarias frente al coronavirus, puesto en marcha por el Ayuntamiento de Guadalajara en julio de 2020, sigue activo para velar por el cumplimiento de las restricciones sanitarias y evitar así nuevos contagios en la ciudad.