ATENCIÓN : Madrid permitirá, A PARTIR DE ESTE DOMINGO, cerrar los bares a las 12 de la noche y las reuniones en casas

viernes 07 de mayo de 2021 , 11:35h

La Comunidad de Madrid ha comunicado sus nuevas medidas para luchar contra el coronavirus.



Según ha anunciado el consejero de Salud de la región, Enrique Ruiz Escudero, desde el próximo día 9 a partir de las 00:00 horas la hostelería además podrá abrir hasta las 24:00 horas, ganando una hora a la situación actual. También vuelven las reuniones de no convivientes a los domicilios particulares.



De hecho, la Comunidad de Madrid eliminará la prohibición de reuniones de no convivientes en domicilios. Escudero, acompañado del consejero de Justicia, Interior y Víctimas en funciones, Enrique López, ha afirmado que no existe actualmente "cobertura suficiente" para la adopción de "medidas restrictivas de derechos individuales".



El anuncio de la Comunidad de Madrid recomienda, pese a que decae la prohibición de celebrar reuniones de no convivientes en domicilios, la mantiene como una recomendación.



Los establecimientos de hostelería podrán cerrar a las doce de la noche, una hora más tarde respecto al horario vigente, pero se mantiene la limitación de comensales a cuatro personas por mesa en el interior y seis en terraza.