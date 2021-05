Unidas Podemos Izquierda Unida Guadalajara se posicionan en contra del macro complejo fotovoltaico de Solaria en la provincia

jueves 06 de mayo de 2021 , 12:19h

La semana pasada se daba publicidad a la creación, comenzando el próximo 7 de mayo, del parque fotovoltaico más grande de Europa, que se realizará en la zona de Trillo, incluyendo las pedanías de Cifuentes, Budia o Gárgoles. El proyecto que realizará Solaria Energía pretende contar con una superficie de 1.000 hectáreas de terreno, con intención de abastecer “equivalente al consumo de 375.000 hogares”.



Guadalajara, según datos de 2020, cuenta con 261.955 habitantes, y es una de las zonas de Europa con menos habitantes por kilómetro cuadrado. La mayoría de esta población se encuentra por la capital y su entorno, encontrándose más del 70% de sus municipios con pérdida de habitantes. En palabras del Diputado Provincial, Daniel Touset: “¿A qué hogares va a suministrar energía esta planta? ¿A qué empresas? Nos encontramos ante un macro-complejo que busca abastecer a Madrid, no a la región, a costa de nuestra economía.”



Las más de mil hectáreas que se cubrirán de placas solares no servirán para agricultura o ganadería. Tampoco implicarán gran número de puestos de trabajo, más allá de las obras de construcción de la planta. El grueso del beneficio resultante de la instalación de la planta fotovoltaica más grande de Europa recaerá en los dueños de la explotación ya que esta energía saldrá a subasta al mercado, en contraposición, los habitantes de la zona no obtienen ventaja alguna, salvo los propietarios de las tierras arrendadas. De este modo la agricultura y la ganadería se ven desplazadas y con ellas el trabajo asociado a estas actividades.



"Se menciona el Informe de Viabilidad de Acceso, pero, ¿qué hay del Informe de Impacto Medioambiental? ¿Cómo afectará esta construcción a la vida autóctona, y qué impacto visual tendrá en la zona de Trillo el que sus campos se conviertan en una llanura metálica?” El diputado provincial se cuestiona así la pretensión ecologista de la empresa, que despierta similitudes con la central nuclear de Trillo. “De nuevo nuestro medio ambiente se pone en riesgo para dar luz al resto del Estado.”



Desde el grupo provincial se buscan soluciones alternativas para el abastecimiento eléctrico, verdaderamente compatibles con el medio ambiente."En Guadalajara hace falta un plan de ordenación para la implantación de la fotovoltaica que tenga en cuenta el fomento del autoconsumo, la eficiencia energética y contrapartidas que compensen la pérdida de terreno y de peso del sector primario en el entorno rural, es la manera de garantizar una sostenibilidad social y ecológica"



En torno a este debate, el grupo de la Diputación Provincial propone un coloquio a través de la plataforma Zoom, que realizarán el próximo 13 de mayo, y que contará con la presencia de Eva García Sempere, coordinadora del área de medio ambiente de IU, David Pineda, activista de la red de Energía, y Alberto Mayor, coordinador provincial de Ecologistas en Acción en Guadalajara.