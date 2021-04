Avanza la vacunación contra el Covid-19 en Guadalajara, que se centra en este momento en personas con condiciones de muy alto riesgo y en población de 79 a 70 años

viernes 23 de abril de 2021 , 13:17h

Tras la llegada de una nueva entrega de vacunas, ayer se reanudaba la vacunación en el Servicio de Vacunación Centralizada habilitado en el Polideportivo San José, donde ayer jueves y hoy viernes, en horario de mañana, continúa la vacunación de personas del grupo de 65 a 60 años.



A partir de mañana, en este mismo lugar se estará vacunando a población general de entre 79 y 70 años, con la intención de mantener la vacunación de manera ininterrumpida en este punto, siempre en función de la disponibilidad de vacunas.



La vacunación en el punto centralizado dispuesto en el San José se suma a la administración de vacunas que se lleva a cabo, de forma ininterrumpida, en la red de centros de Atención Primaria y también en el Hospital Universitario de Guadalajara.



De esta manera se sigue avanzando en la inmunización de los tramos de 79 a 70 años y el grupo de 65 a 60. Una vez se complete esta vacunación se proseguirá, según la distribución de vacunas, con el grupo de edad de entre 66 y 69 años.



Por otra parte, la pasada semana se iniciaba la vacunación de grupo 7 de personas de muy alto riesgo de enfermedad grave por Covid-19, grupo que incluye, entre otros, a pacientes trasplantados, personas en tratamiento oncológico, o personas con síndrome de Down. Días atrás se iniciaba en Guadalajara la inmunización de personas trasplantadas y estos días se está avanzando en la vacunación de pacientes oncológicos, mientras que ya se ha vacunado a un alto porcentaje de personas con síndrome de Down.



De esta manera se sigue avanzando tanto en los llamamientos como en la vacunación a nuevos tramos etarios, y los nuevos grupos que incluye la Estrategia de Vacunación están siendo citados o van a ser citados en estos días vía telefónica, tanto mediante llamada como por SMS. En este sentido, es conveniente recordar que sólo se procede a la vacunación cuando la persona ha sido previamente citada.



Respecto a la inmunización con la vacuna monodosis de Janssen, ésta va a destinarse a población general de 79 a 70 años y comenzará a administrarse en los próximos días en Guadalajara, siguiendo las indicaciones que marca la Estrategia de Vacunación.



Avance en inmunización



A lo largo de este tiempo se ha vacunado en pauta completa al personal y residentes de los 47 centros sociosanitarios de la provincia de Guadalajara, unas 5.300 personas en nuestra provincia (3.000 residentes y algo más de 2.300 trabajadores) y a los trabajadores de los centros sanitarios, alrededor de 4.300 en Guadalajara.



Asimismo se ha completado la vacunación, salvo casos puntuales en los que la persona no ha podido recibir su dosis por algún motivo, en el grupo de mayores de más de 95 años (más de 600 personas en Guadalajara), grandes dependientes (774 personas) y sus cuidadores principales, residentes en viviendas de mayores y viviendas tuteladas, y cabe destacar que la vacunación de personas de 80 a 95 años (17.000 en la provincia) ha superado ya el 95 por ciento.



También se ha vacunado a 925 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y personal de emergencias y Geacam, entre otros, que estarían a falta de su segunda dosis. Asimismo, se ha vacunado en primera dosis a más del 90 por ciento del colectivo de personal de centros educativos, del que forman parte en Guadalajara 4.846 personas, y han recibido su vacuna también las personas pertenecientes al grupo 3 de otro personal sanitario y sociosanitario.



Es importante recordar que el objetivo siempre es administrar la totalidad de las vacunas recibidas, teniendo en cuenta las segundas dosis necesarias. A día de hoy se ha administrado el 92 por ciento de las vacunas recibidas, reservándose una pequeña parte exclusivamente para garantizar segundas dosis.